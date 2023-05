4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Ali Badnievic sichert Entfelden den Sieg gegen Menzo Reinach im Alleingang Entfelden behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

In der 5. Minute war es an Ali Badnievic, Entfelden 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor erhöhte Ali Badnievic für Entfelden auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. In der 27. Minute traf Ali Badnievic bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Entfelden.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzo Reinach sah Mirlind Mulaj (98.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kristjan Nuhi (82.) und Mirlind Mulaj (91.). Entfelden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Entfelden hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Menzo Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 30 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Entfelden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Entfelden in einem Heimspiel mit FC Türkiyemspor (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Freitag (26. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Menzo Reinach hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach geht es daheim gegen FC Rupperswil 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Entfelden 2 0:3 (0:3) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 5. Ali Badnievic 0:1. 14. Ali Badnievic 0:2. 27. Ali Badnievic 0:3. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Meriton Devetaku, Mevludin Kadriu, Sebastjan Nuhi, Leo Nuhi, Ilmir Zeqiri, Menur Murati, Clirim Rudi, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Yaroslav Hrynchyshyn. – Entfelden: Remo Kugler, Pablo Kubat, Cyril Widmer, Dzemal Kajtazovic, Aris Montagnolo, Edin Kucalovic, Dario Schaller, Noah Ragusa, Dario Picciolo, Ali Badnievic, Mathis Pichler. – Verwarnungen: 82. Kristjan Nuhi, 91. Mirlind Mulaj – Ausschluss: 98. Mirlind Mulaj.

