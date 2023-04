4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Ali Badnievic rettet Entfelden einen Punkt gegen Gontenschwil Sechs Tore sind zwischen Gontenschwil und Entfelden gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gontenschwil: Michael Von Gunten brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Orhan Hadzic sorgte in der 28. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gontenschwil. Marijan Vuleta baute in der 37. Minute die Führung für Gontenschwil weiter aus (3:0).

Ali Badnievic verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Entfelden auf 1:3. Es war ein Elfmeter. Pechvogel Marijan Vuleta traf in der 70. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Entfelden zum 2:3 bedeutete. In der 89. Minute traf Ali Badnievic für Entfelden zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Aleksandar Zarkovic (85.), Altijon Qorolli (91.) und Fabio Hunziker (93.). Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Dario Schaller (43.), Dzemal Kajtazovic (75.) und Ali Badnievic (91.).

Mit dem Unentschieden macht Gontenschwil zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 9. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Gontenschwil wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Rupperswil 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Entfelden hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zofingen 2b (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 5. Mai (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Entfelden 2 3:3 (3:0) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 17. Michael Von Gunten 1:0. 28. Orhan Hadzic 2:0. 37. Marijan Vuleta 3:0. 56. Ali Badnievic (Penalty) 3:1.70. Eigentor (Marijan Vuleta) 3:2.89. Ali Badnievic 3:3. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Kevin Widmer, Marco Häfliger, Kevin Perreten, Marijan Vuleta, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Vojan Cvijanovic, Yanik Kunz, Aleksandar Zarkovic, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Entfelden: Remo Kugler, Sinschaar Be Kescho, Nils Strehle, Lenny Lenz, Dzemal Kajtazovic, Gianluca Sorrentino, Edin Kucalovic, Adriano Carlucci, Dario Schaller, Ali Badnievic, Pablo Kubat. – Verwarnungen: 43. Dario Schaller, 75. Dzemal Kajtazovic, 85. Aleksandar Zarkovic, 91. Altijon Qorolli, 91. Ali Badnievic, 93. Fabio Hunziker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 14:58 Uhr.