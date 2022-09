4. Liga, Gruppe 1 Ali Badnievic führt Entfelden mit drei Toren zum Sieg gegen Masis Aarau Entfelden gewinnt am Dienstag zuhause gegen Masis Aarau 7:2.

Den Auftakt machte Roman Hägi, der in der 13. Minute für Entfelden zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Arsak Akcam traf für Masis Aarau. Dario Picciolo schoss Entfelden in der 26. Minute zur 2:1-Führung.

Ivan Lopez Arias glich in der 32. Minute für Masis Aarau aus. Es hiess 2:2. Dario Picciolo traf in der 41. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Entfelden. Mit seinem Tor in der 65. Minute brachte Ali Badnievic Entfelden mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Ali Badnievic war es auch, der in der 79. Minute Entfelden weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 5:2. Roman Hägi baute in der 86. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (6:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ali Badnievic in der 88. Minute, als er für Entfelden zum 7:2 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Entfelden erhielt: Hamza Osmanovic (72.) die einzige gelbe Karte bei Masis Aarau erhielt: Dejan Risonjic (84.)

In seiner Gruppe hat Entfelden den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 26 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Masis Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Entfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Für Entfelden ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Entfelden geht es daheim gegen FC Muhen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (16. September) (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Mit der Niederlage rückt Masis Aarau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Masis Aarau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Masis Aarau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Gränichen 2a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Freitag (16. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Masis Aarau 7:2 (3:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 13. Roman Hägi 1:0. 17. Arsak Akcam 1:1. 26. Dario Picciolo 2:1. 32. Ivan Lopez Arias 2:2. 41. Dario Picciolo 3:2. 65. Ali Badnievic 4:2. 79. Ali Badnievic 5:2. 86. Roman Hägi 6:2. 88. Ali Badnievic 7:2. – Entfelden: Remo Kugler, Mathis Pichler, Hamdija Malagic, Hamza Osmanovic, Aris Montagnolo, Dario Picciolo, Noah Ragusa, Dario Schaller, Edin Kucalovic, Ali Badnievic, Roman Hägi. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Andry Gutiérrez, Darwin Neumann, Andrea D Onofrio, Dejan Risonjic, Armen Destici, Marco Patane, Luca Rubicondo, Arsak Akcam, Ivan Lopez Arias. – Verwarnungen: 72. Hamza Osmanovic, 84. Dejan Risonjic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 21:47 Uhr.

