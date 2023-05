3. Liga, Gruppe 1 Albert Marku führt Kölliken mit drei Toren zum Sieg gegen Veltheim Sieg für Kölliken: Gegen Veltheim gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Fatjan Lokaj für Kölliken. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Albert Marku sorgte in der 14. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kölliken. Nur sieben Minuten später traf Albert Marku erneut, so dass es in der 21. Minute 3:0 für Kölliken hiess.

Kölliken baute in der 63. Minute die Führung für Kölliken weiter aus: Torschütze war erneut Albert Marku. In der 82. Minute sorgte Khalil Zouaoui noch für Resultatkosmetik für Veltheim. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Tomislav Tipura (79.) eine Verwarnung gab es für Veltheim, nämlich für Cyrill Huber (26.).

Dass Kölliken gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 23 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Kölliken die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Veltheim kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 66 Gegentore in 23 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Kölliken nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 11. Kölliken hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Rupperswil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (26. Mai) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Veltheim verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Veltheim ist es bereits die 16. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Veltheim gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Veltheim in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küttigen 1b. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Kölliken - FC Veltheim AG 4:1 (3:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 7. Fatjan Lokaj 1:0. 14. Albert Marku 2:0. 21. Albert Marku 3:0. 63. Albert Marku 4:0. 82. Khalil Zouaoui 4:1. – Kölliken: Alban Gecaj, Jérôme Torgler, Durim Racaj, Hajdar Kamishaj, Ilija Tipura, Dinis Bagnibov, Gian Farro, Ruben Santos Indio, Abdo Danho, Albert Marku, Fatjan Lokaj. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nils Freiburghaus, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Khalil Zouaoui, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Cyrill Huber, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Verwarnungen: 26. Cyrill Huber, 79. Tomislav Tipura.

