3. Liga, Gruppe 1 Alain Baumann führt Beinwil am See mit drei Toren zum Sieg gegen Schöftland Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Schöftland hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Beinwil am See über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Schöftland waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (56. Minute) und zum 2:4 (83. Minute).

Matchwinner für Beinwil am See war Alain Baumann, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Beinwil am See waren: Sertan Kanik (1 Treffer) und Fabian Merz (1 Treffe.) die Torschützen für Schöftland waren: Roman Leuenberger und Nick Schär.

Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Bruno Merz (86.) und Brendon Samadraxha (89.). Bei Schöftland erhielten Simon Olivera (77.) und Roman Leuenberger (87.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Beinwil am See den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 68 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Schöftland ein relativ häufiges Phänomen. Die total 57 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Beinwil am See nicht verändert. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Beinwil am See ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Lenzburg 2. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 9. Schöftland hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Othmarsingen 1 (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am 22. Mai statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - SC Schöftland 2 5:2 (1:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 29. Fabian Merz 1:0. 56. Nick Schär (Penalty) 1:1.60. Alain Baumann 2:1. 73. Alain Baumann 3:1. 79. Sertan Kanik 4:1. 83. Roman Leuenberger 4:2. 89. Alain Baumann 5:2. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Noah Speck, Fabian Merz, Gabriel Jukic, Raffael Lauber, Tim Fessler, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Brendon Samadraxha, Bruno Merz, Aron Bachmann. – Schöftland: Julian Dörfler, Damian Fritschi, Raphael Lüscher, Yves Lüscher, Kristian Fehér, Nick Schär, Nicolas Aufdenblatten, Dennis Pregla, Cedric Galligani, Simon Olivera, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 77. Simon Olivera, 86. Bruno Merz, 87. Roman Leuenberger, 89. Brendon Samadraxha.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:29 Uhr.