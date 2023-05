4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Aid Murati führt Liria mit drei Toren zum Sieg gegen Brugg Brugg lag gegen Liria deutlich vorne, nämlich 4:2 (41. Minute) - und verlor dennoch. Liria feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

In der 41. Minute erhöhte Brugg seine Führung auf 4:2. Doch ab der 46. Minute setzte Liria zur Wende an, als Aid Murati zum 3:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Aid Murati (46., 78.) und Meriton Orana (49.).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Liria sah Bleon Murtezi (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bleon Murtezi (74.), Burim Orana (77.) und Albin Gjuraj (90.). Gelbe Karten gab es bei Brugg für Christoph Baumgartner (78.), Liridon Iseni (93.) und Cédric Meyer (93.).

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 10).

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Liria hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Liria geht es daheim gegen FC Döttingen (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Brugg hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Brugg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Merenschwand 1b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (6. Mai) statt (18.30 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Brugg 2 - KF Liria 4:5 (4:3) - Stadion Au, Brugg – Tore: 5. Blend Mahalla 1:0. 11. Amir Haliti 1:1. 12. Ahmet Smajli 2:1. 21. Aid Murati 2:2. 38. Ahmet Smajli 3:2. 41. Mert Dagli 4:2. 46. Aid Murati (Penalty) 4:3.49. Meriton Orana 4:4. 78. Aid Murati (Penalty) 4:5. – Brugg: Philipp Nahm, Luan Cerimi, Christoph Baumgartner, Cédric Meyer, Tomoya Killer, Blend Mahalla, Filip Petrovic, Franz Gabriel, Rolandas Ivanauskas, Mert Dagli, Ahmet Smajli. – Liria: Xhelal Tupella, Flamur Etemi, Lirian Shala, Seid Hetemi, Edion Cikaqi, Meriton Orana, Admir Kjerimi, Jon Koliqi, Amir Haliti, Perparim Jakupi, Aid Murati. – Verwarnungen: 74. Bleon Murtezi, 77. Burim Orana, 78. Christoph Baumgartner, 90. Albin Gjuraj, 93. Liridon Iseni, 93. Cédric Meyer – Ausschluss: 76. Bleon Murtezi.

