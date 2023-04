4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Aarburg setzt Siegesserie auch gegen Rupperswil fort – Steven Yonas trifft zum Sieg Aarburg setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 3:2 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen).

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Aarburg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 80. Minute war Steven Yonas.

Den ersten Treffer der Partie hatte Kushtrim Hasani in der 20. Minute für Aarburg geschossen. Nur zwei Minute später traf Kushtrim Hasani erneut, so dass es in der 22. Minute 2:0 für Aarburg hiess. Dank dem Treffer von Filip Rajic (52.) reduzierte sich der Rückstand für Rupperswil auf ein Tor (1:2). Der Ausgleich für Rupperswil fiel in der 67. Minute (Benjamin Roos).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aarburg gab es vier gelbe Karten. Bei Rupperswil erhielten Lukas Frey (44.) und Davide Cerbone (85.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Aarburg hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 12 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Aarburg von Rang 5 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Aarburg hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Für Aarburg geht es daheim gegen FC Muhen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (22. April) statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

In der Tabelle liegt Rupperswil weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Rupperswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Entfelden 2 (Platz 11). Diese Begegnung findet am Freitag (21. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Aarburg 2:3 (0:2) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 20. Kushtrim Hasani 0:1. 22. Kushtrim Hasani 0:2. 52. Filip Rajic 1:2. 67. Benjamin Roos 2:2. 80. Steven Yonas 2:3. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Patrick Goncalves Carvalho, Roger Häfliger, Filip Rajic, Davide Cerbone, Remo Bünzli, Stefano Blatter, Lukas Frey, Louis Vergari, Nrec Nikolla, Loris Mrkaljevic. – Aarburg: Sanar Sabri, Leonard Morina, Oliver Janjic, Emre Duman, Gabriel Konac, Atakan Baysal, Sirak Gebreyesus Tesfu, Semih Akcaoglu, Egehan Özdemir, Kemal Duman, Kushtrim Hasani. – Verwarnungen: 44. Lukas Frey, 56. Atakan Baysal, 60. Egehan Özdemir, 85. Davide Cerbone, 90. Yusuf Bilmec, 90. Leonard Morina.

