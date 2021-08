4. Liga, Gruppe 1 Aarburg mit Sieg gegen Aarau Aarburg gewinnt am Samstag zuhause gegen Aarau 2:0.

(chm)

In der 26. Minute gelang Ali Sahin Ozan der Führungstreffer zum 1:0 für Aarburg. In der 50. Minute schoss Meriton Ahmeti Aarburg mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Aarburg nach dem dritten Spiel auf Rang 6 (sechs Punkte). Im nächsten Spiel kriegt es Aarburg in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Rothrist 2 zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Längacker, Aarburg).

In der Tabelle steht Aarau nach dem zweiten Spiel auf Rang 14 (null Punkte). Aarau trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Oftringen 2. Die Partie findet am Mittwoch (1. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Aarau 2:0 (1:0) - Längacker, Aarburg – Tore: 26. Ali Sahin Ozan 1:0. 50. Meriton Ahmeti (Penalty) 2:0. – Aarburg: Simon Nützi, Emre Duman, Oliver Janjic, Alessandro Titone, Ajman Sabanov, Samuele Tafaro, Patrick Lanz, Ali Sahin Ozan, Daniele D Ovidio, Kemal Duman, Meriton Ahmeti. – Aarau: Nikola Bozic, Jérôme Früh, David Ehrensperger, Ivano Passaro, Nicola Donati, Stefan Zubler, Rafael Da Costa, Andreas Gautschi, Danilo La Porta, Alexander Bürgi, Florian Sachers. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Muhen 1 - FC Oftringen 2 4:2, FC Aarburg 1 - FC Aarau 2:0, FC Rothrist 2 - FC Kölliken 2a 7:3

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 3 Spiele/7 Punkte (8:2). 2. FC Muhen 1 3/6 (9:7), 3. FC Oftringen 2 3/6 (8:7), 4. FC Masis Aarau 3/6 (7:4), 5. FC Rothrist 2 3/6 (19:7), 6. FC Aarburg 1 3/6 (7:5), 7. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 8. SC Schöftland 3 2/3 (6:3), 9. FC Kölliken 2a 2/3 (6:9), 10. SC Zofingen 2 2/3 (8:2), 11. FC Entfelden 2 3/3 (3:5), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 3/1 (5:7), 13. FC Ljiljan 2/0 (1:20), 14. FC Aarau 2/0 (1:6).

