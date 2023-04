4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Aarburg mit drei Punkten auswärts gegen Zofingen – Zsolt Benke trifft zum Sieg Sieg für Aarburg: Gegen Zofingen gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:2.

(chm)

Aarburg ging in der 4. Minute 1:0 in Führung, als Mirco Walter ins eigene Tor traf. In der 13. Minute baute Kushtrim Hasani den Vorsprung für Aarburg auf zwei Tore aus (2:0). In der 54. Minute gelang Zofingen (Michael Lichtsteiner) der Anschlusstreffer (1:2).

Wiederum Michael Lichtsteiner (75. Minute) glich das Spiel für Zofingen aus. Per Penalty traf Zsolt Benke in der 77. Minute zur 3:2-Führung für Aarburg.

Gelbe Karten gab es bei Zofingen für Michele Esteves (29.), Cyrill Hess (76.) und Mirco Walter (80.). Eine Verwarnung gab es für Aarburg, nämlich für Kabil Gürkan (32.).

Die Offensive von Aarburg hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Zofingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Aarburg von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Aarburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Aarburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil 2 (Platz 7). Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Unverändert liegt Zofingen auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Zofingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Zofingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: SC Zofingen 2b - FC Aarburg 2:3 (0:2) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 4. Eigentor (Mirco Walter) 0:1.13. Kushtrim Hasani 0:2. 54. Michael Lichtsteiner 1:2. 75. Michael Lichtsteiner 2:2. 77. Zsolt Benke (Penalty) 2:3. – Zofingen: Sandro Fernandes Da Costa, Adrian Hess, Maverik Iacobucci, Stefan Starnecker, Filip Michal Waligora, Cyrill Hess, Mirco Walter, Idriss Semmah, Michele Esteves, Michael Lichtsteiner, Stefan Palmieri. – Aarburg: Sanar Sabri, Leonard Morina, Oliver Janjic, Emre Duman, Gabriel Konac, Atakan Baysal, Kabil Gürkan, Egehan Özdemir, Sirak Gebreyesus Tesfu, Kemal Duman, Kushtrim Hasani. – Verwarnungen: 29. Michele Esteves, 32. Kabil Gürkan, 76. Cyrill Hess, 80. Mirco Walter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

