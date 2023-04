4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Aarau verliert gegen Seriensieger Rohr Rohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Aarau hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:4

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rohr: Patrik Perlaska brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Erneut Patrik Perlaska traf in der 13. Minute auch zum 2:0 für Rohr. Die 16. Minute brachte für Aarau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Fabian Laube.

Zum Ausgleich für Aarau traf Albert Turcin in der 36. Minute. Valentin Bekaj schoss Rohr in der 40. Minute zur 3:2-Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Valentin Bekaj für Rohr auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten.

Dean Meier baute in der 60. Minute die Führung für Rohr weiter aus (5:2). Joêl Bühler (62. Minute) liess Aarau auf 3:5 herankommen. Leunit Gashi baute in der 69. Minute die Führung für Rohr weiter aus (6:3). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Joêl Bühler in der 76. Minute für Aarau auf 4:6.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Rohr ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.7 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Aarau kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Rohr von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Rohr feiert mit dem Sieg gegen Aarau bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Rohr spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarmenstorf 2a (Rang 7). Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Aarau rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Aarau hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Mit dem viertplatzierten SC Zofingen 2a kriegt es Aarau als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 14. April statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Rohr - FC Aarau 6:4 (3:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 10. Patrik Perlaska 1:0. 13. Patrik Perlaska 2:0. 16. Fabian Laube 2:1. 36. Albert Turcin 2:2. 40. Valentin Bekaj 3:2. 48. Valentin Bekaj 4:2. 60. Dean Meier 5:2. 62. Joêl Bühler 5:3. 69. Leunit Gashi 6:3. 76. Joêl Bühler 6:4. – Rohr: Eduard Spahiu, Safet Murtezi, Ali Rezai, Atdhe Kadrijaj, Ardit Gashi, Dean Meier, Mojtaba Rahimi, Patrik Perlaska, Erolind Ferati, Valentin Bekaj, Olivier Werfeli. – Aarau: Manuel Fries, Jérôme Früh, Albert Turcin, Nicola Donati, Domenico Sorrentino, Fabian Laube, Alexander Bürgi, Joel Brugues, Mirco Lüthy, Philipp Hug, Randy Bolliger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

