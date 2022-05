4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aarau stolpert gegen Rothrist – Semir Elkaz entscheidet Spiel Überraschung bei Rothrist gegen Aarau: Der Tabellenachte (Rothrist) hat am

Mittwoch

zuhause den Tabellenersten 2:1 besiegt.

Zunächst musste Rothrist einen Rückstand hinnehmen: In der 22. Minute traf Nicola Donati für Aarau zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von acht Minuten brachten aber für Rothrist die Wende. Verantwortlich war Semir Elkaz, der in der 56. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 64. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarau erhielten Benjamin Knecht (33.) und Alexander Bürgi (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Joel Fernandes Teixeira (52.).

Rothrist rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 7. Rothrist hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rothrist tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Frick 3 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Trotz der Niederlage bleibt Aarau auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 19 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Aarau erstmals wieder.

Aarau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Suhr 2 (Rang 9). Die Partie findet am Sonntag (15. Mai) statt (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Aarau 2:1 (0:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 22. Nicola Donati 0:1. 56. Semir Elkaz 1:1. 64. Semir Elkaz 2:1. – Rothrist: Argjend Salcaj, Dominik Siegrist, Joel Fernandes Teixeira, Samuel Gentizon, Edin Kucalovic, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Nino Streiff, Stefan Eric, Amar Kospo, Semir Elkaz, Kristjan Dedaj. – Aarau: Fabio Valli, Jérôme Früh, Silvan Hänni, Benjamin Knecht, Nicola Donati, Philippe Hennet, Rafael Da Costa, Florian Sachers, Gökan Deubelbeiss, Philipp Hug, Alexander Bürgi. – Verwarnungen: 33. Benjamin Knecht, 52. Joel Fernandes Teixeira, 91. Alexander Bürgi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

