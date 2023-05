4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Aarau mit drei Punkten auswärts gegen Beinwil am See – Später Siegtreffer durch Joel Brugues Beinwil am See lag gegen Aarau deutlich vorne, nämlich 3:1 (68. Minute) - und verlor dennoch. Aarau feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Das Skore eröffnete Patrick Hintermann in der 12. Minute. Er traf für Beinwil am See zum 1:0. Gleichstand war in der 19. Minute hergestellt: Philipp Hug traf für Aarau. Per Penalty traf Nicola Briner in der 48. Minute zur 2:1-Führung für Beinwil am See.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Beinwil am See stellte Manuel Schneeberger in Minute 68 her. Der Anschlusstreffer für Aarau zum 2:3 kam in der 78. Minute. Verantwortlich dafür war Philipp Hug. Durch Penalty kam es in der 82. Minute zum Ausgleich für Aarau. Joel Brugues verwandelte erfolgreich. Der gleiche Joel Brugues war auch gleich für den Führungstreffer zum 4:3 für Aarau verantwortlich. Er traf erneut in der 89. Spielminute.

Bei Aarau erhielten Albert Turcin (30.), Fabian Laube (48.) und Cédric Donati (70.) eine gelbe Karte. Bei Beinwil am See erhielten Levi Wüst (72.) und Nicola Briner (85.) eine gelbe Karte.

Aarau hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 12).

Aarau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Aarau hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Aarau geht es in einem Heimspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Beinwil am See geht es auswärts gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Aarau 3:4 (1:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 12. Patrick Hintermann 1:0. 19. Philipp Hug 1:1. 48. Nicola Briner (Penalty) 2:1.68. Manuel Schneeberger 3:1. 78. Philipp Hug 3:2. 82. Joel Brugues (Penalty) 3:3.89. Joel Brugues 3:4. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Shaganan Sarvananthan, Odin Grolimund, Janik Ulmann, Levi Wüst, Nicola Briner, Oliver Scussel, Joel Hofmann, Nico Dossegger, Manuel Schneeberger, Patrick Hintermann. – Aarau: Benjamin Spiess, Albert Turcin, Fabian Laube, Cédric Donati, Mirco Lüthy, Raoul Bitterli, Pino Dietiker, Philippe Hennet, Jérôme Früh, Joel Brugues, Philipp Hug. – Verwarnungen: 30. Albert Turcin, 48. Fabian Laube, 70. Cédric Donati, 72. Levi Wüst, 85. Nicola Briner.

