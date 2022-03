4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Aarau holt sich drei Punkte gegen Ljiljan Sieg für Aarau: Gegen Ljiljan gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

Rafael Da Costa eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Aarau das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Marinko Perunicic durch seinen Treffer für Ljiljan in der 23. Minute her. Per Penalty traf Rafael Da Costa in der 65. Minute zur 2:1-Führung für Aarau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominik Vogt in der 66. Minute. Er traf zum 3:1 für Aarau.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ljiljan sah Benjamin Huskic (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ljiljan weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Aarau, nämlich für Randy Bolliger (78.).

Aarau spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Die Offensive belegt mit 5 geschossenen Toren Rang 5.

Die Abwehr von Ljiljan kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Aarau verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 1. Das Team hat vier Punkte. Aarau hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Aarau auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Ljiljan steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat einen Punkt. Ljiljan hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ljiljan geht es in einem Heimspiel gegen FC Frick 3 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Aarau - FC Ljiljan 3:1 (1:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 15. Rafael Da Costa 1:0. 23. Marinko Perunicic 1:1. 65. Rafael Da Costa (Penalty) 2:1.66. Dominik Vogt 3:1. – Aarau: Timo Legler, David Ehrensperger, Ivano Passaro, Silvan Hänni, Jérôme Früh, Dominik Vogt, Marc Bieri, Rafael Da Costa, Fabian Laube, Joêl Bühler, Philippe Hennet. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Nadir Kocic, Muris Kocic, Zakir Mujic, Nedim Huskic, Amel Sljivar, Mirza Hodzic, Damir Karahasanovic, Edin Uzunovic, Elvedin Kazaferovic, Marinko Perunicic. – Verwarnungen: 45. Muris Kocic, 64. Nadir Kocic, 78. Randy Bolliger, 82. Marinko Perunicic, 87. Benjamin Huskic – Ausschluss: 87. Benjamin Huskic.

