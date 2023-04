4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Aarau gewinnt deutlich gegen Schöftland Sieg für Aarau: Gegen Schöftland gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0.

(chm)

In der 8. Minute war es an Timo Legler, Aarau 1:0 in Führung zu bringen. Aarau baute die Führung in der 10. Minute (Joêl Bühler) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Timo Legler in der 71. Minute, als er für Aarau zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Albert Turcin von Aarau erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Aarau liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Aarau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Rohr an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Schöftland reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Schöftland geht es zuhause gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (5. April) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Aarau - SC Schöftland 3 3:0 (2:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 8. Timo Legler 1:0. 10. Joêl Bühler 2:0. 71. Timo Legler 3:0. – Aarau: Manuel Fries, Domenico Sorrentino, Albert Turcin, Nicola Donati, Pino Dietiker, Rafael Da Costa, Florian Sachers, Mirco Lüthy, Joel Brugues, Timo Legler, Joêl Bühler. – Schöftland: Noé Fischer, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Lionel Ramon Scheidegger, Dennis Hunziker, Fabian Boner, Louis Hauri, Cédric Sagliocco, Yannick Jauch, Gregory Bobst, Noel Frei. – Verwarnungen: 84. Albert Turcin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

