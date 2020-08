3. LIGA, GRUPPE 2: Würenlingen bezwingt auswärts Suryoye Wasserschloss – Entscheidung in der Schlussminute

Würenlingen geriet zunächst in Rückstand. Durch zwei Tore innerhalb von acht Minuten schaffte das Team aber die Wende: Alessandro Sagona schoss in der 87. Minute den Ausgleich, in der 95. Minute erzielte Ali Ekber Topal den Siegestreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Würenlingen gab es vier gelbe Karten. Bei Suryoye Wasserschloss erhielten Dani Kass (63.) und Nordin Kaddoro (71.) eine gelbe Karte.

Würenlingen steht mit sechs Punkten auf Rang 4. Für Würenlingen geht es daheim gegen FC Koblenz 1 weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (28. August) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Suryoye Wasserschlos steht mit null Punkten auf Rang 12. Suryoye Wasserschloss spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mellingen. Diese Begegnung findet am Freitag (28. August) statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Würenlingen 1 1:2 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 16. Jonny Alacam 1:0. 87. Alessandro Sagona 1:1. 95. Ali Ekber Topal 1:2. – Suryoye Wasserschlos: Petrus Devin, Scianna Alessandro, Petrovic Predrag, Alacam Jonny, Bahnan Matios, Schneider Tobias, Widmer Pascal, Yacoub Giorgis, Bahnan Peter, Kass Dani, Bahnan Giorgio. – Würenlingen: Miotti Marino, Bajrami Veton, Rajic Bruno, Künzi Luis, Seiler Joël, Thurnherr Marc, Sagona Alessandro, Topal Ali Ekber, Bamberger Kevin, Behluli Muhamet, Wink Stefan. – Verwarnungen: 16. Veton Bajrami, 48. Alessandro Sagona, 60. Marc Thurnherr, 63. Dani Kass, 70. Muhamet Behluli, 71. Nordin Kaddoro.

Tabelle: 1. SV Würenlos 1 2 Spiele/6 Punkte (6:4). 2. FC Baden 1897 2 2/6 (8:1), 3. FC Windisch 1 2/6 (7:2), 4. FC Würenlingen 1 2/6 (5:2), 5. FC Neuenhof 1 1/3 (7:3), 6. FC Frick 1b 2/3 (4:3), 7. FC Wettingen 2 2/2 (2:2), 8. FC Muri 2 1/1 (0:0), 9. FC Brugg 1 2/1 (4:5), 10. FC Döttingen 1/0 (1:4), 11. FC Mellingen 1/0 (0:3), 12. FC Suryoye Wasserschloss 1 2/0 (1:4), 13. FC Koblenz 1 2/0 (3:9), 14. FC Bremgarten 1 2/0 (4:10).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Seite des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.