3. LIGA, GRUPPE 2: Wettingen bezwingt Suryoye Wasserschlos

Wettingen ging in der 3. Spielminute durch Jan Käser in Führung, ehe Suryoye Wasserschloss in der 38. Minute (Georges Bahnan) der Ausgleich gelang. Silvio Mittler traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Wettingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Luca Caforio für Wettingen auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Wettingen für Mourad Boulaouche (85.) und Luca Caforio (88.). Bei Suryoye Wasserschloss erhielten Georges Bahnan (61.) und Pascal Widmer (91.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Suryoye Wasserschloss ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 12).

Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Wettingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Windisch 1. Das Spiel findet am Freitag (9. Oktober) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Suryoye Wasserschloss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Suryoye Wasserschloss war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Suryoye Wasserschloss trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Koblenz 1 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (11. Oktober) statt (13.30 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 3:1 (1:1) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 3. Jan Käser 1:0. 38. Georges Bahnan (Penalty) 1:1.60. Silvio Mittler 2:1. 87. Luca Caforio 3:1. – Wettingen: Heiniger Roman, Käser Till, Boulaouche Mourad, Ramp Jannis, Valeri Alessandro, Girardi Mattia, Phan Jason, Cortese Mattia, Mazzonna Mario, Caforio Luca, Käser Jan. – Suryoye Wasserschlos: Widmer Pascal, Scianna Alessandro, Petrovic Predrag, Petrus Devin, Bahnan Georges, Kass Dani, Yacoub Giorgis, Alacam Jonny, Kass Abdulahad Antonio, Bahnan Matios, Malke Hanna. – Verwarnungen: 61. Georges Bahnan, 85. Mourad Boulaouche, 88. Luca Caforio, 91. Pascal Widmer.

Tabelle: 1. FC Windisch 1 10 Spiele/30 Punkte (33:6). 2. FC Brugg 1 10/20 (28:19), 3. FC Würenlingen 1 9/18 (17:15), 4. SV Würenlos 1 10/18 (22:18), 5. FC Baden 1897 2 10/16 (20:15), 6. FC Wettingen 2 10/15 (18:21), 7. FC Neuenhof 1 9/13 (27:24), 8. FC Bremgarten 1 10/13 (28:26), 9. FC Muri 2 10/13 (20:20), 10. FC Frick 1b 9/12 (20:22), 11. FC Döttingen 10/12 (20:32), 12. FC Mellingen 1 10/12 (18:20), 13. FC Suryoye Wasserschloss 1 10/7 (17:28), 14. FC Koblenz 1 9/0 (11:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2020 23:54 Uhr.