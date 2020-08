3. LIGA, GRUPPE 2: Döttingen holt sich die ersten drei Punkte gegen Neuenhof – Kevin Keller trifft zum Sieg

Döttingen geriet zunächst in Rückstand, als Vlerson Veseli in der 17. Minute die zwischenzeitliche Führung für Neuenhof gelang. In der 21. Minute glich Döttingen jedoch aus und ging in der 45. Minute in Führung. Torschützen waren Amel Mesic und Kevin Keller.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Neuenhof sah Deniz Demirci (50.) die rote Karte. Gelb erhielt Kristian Hili (50.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Döttingen.

In der Tabelle steht Döttingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Für Döttingen geht es daheim gegen FC Muri 2 weiter. Die Partie findet am Mittwoch (2. September) statt (20.15 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Neuenhof mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Für Neuenhof geht es auswärts gegen FC Frick 1b weiter. Die Partie findet am Mittwoch (2. September) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Döttingen 1:2 (1:2) - Stausee, Neuenhof – Tore: 17. Vlerson Veseli 1:0. 21. Amel Mesic 1:1. 45. Kevin Keller 1:2. – Neuenhof: Kabatas Serkan, Grassia Alan, Pompa Stefano, Pireva Shkendim, Nuhija Bljerim, Martinelli Leandro, Pompa Nicolas, Demirci Deniz, Weber Miguel, Veseli Vlerson, Hili Kristian. – Döttingen: Sinanovic Nurdin, Brica Leopold, Russo Alessandro, Tafaj Asllan, Osmanlar Yasin, Gullo Giuseppe, Keller Kevin, Perkovic Goran, Büecheler Andreas, Mesic Amel, Giaccone Davide. – Verwarnungen: 43. Goran Perkovic, 50. Kristian Hili, 50. Davide Giaccone, 77. Asllan Tafaj, 84. Alessandro Russo, 87. Florian Prano – Ausschluss: 50. Deniz Demirci.

Tabelle: 1. SV Würenlos 1 3 Spiele/9 Punkte (10:4). 2. FC Windisch 1 3/9 (9:3), 3. FC Würenlingen 1 3/9 (7:2), 4. FC Baden 1897 2 3/7 (9:2), 5. FC Neuenhof 1 2/3 (8:5), 6. FC Döttingen 2/3 (3:5), 7. FC Mellingen 2/3 (6:5), 8. FC Frick 1b 3/3 (5:5), 9. FC Brugg 1 3/2 (5:6), 10. FC Wettingen 2 3/2 (2:6), 11. FC Muri 2 1/1 (0:0), 12. FC Bremgarten 1 2/0 (4:10), 13. FC Koblenz 1 3/0 (3:11), 14. FC Suryoye Wasserschloss 1 3/0 (3:10).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Seite des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.