3. LIGA, GRUPPE 1: Küttigen und Seon spielen Remis

Küttigen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 62. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Ahmad Faqirzade. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Küttigen traf Gian Reto Bleuel in der 15. Minute. Das Tor von Mojtaba Rahimi in der 28. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Seon. Den Ausgleich für Küttigen erzielte Gian Reto Bleuel. Er war in der 62. Minute erfolgreich. Für den Torschützen war es der zweite Treffer der Partie.

Bei Küttigen gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Seon erhielt: Matthias Kokontis (35.)

Küttigen liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 4. Das nächste Spiel trägt Küttigen auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Rupperswil 1 aus. Die Partie findet am 29. August statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Seon liegt nach Spiel 2 mit zwei Punkten auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Seon daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Gontenschwil 2 zu tun. Das Spiel findet am 29. August statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Küttigen 1 - FC Seon 1 2:2 (1:2) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 4. Ahmad Faqirzade 0:1. 15. Gian Reto Bleuel 1:1. 28. Mojtaba Rahimi 1:2. 62. Gian Reto Bleuel 2:2. – Küttigen: Wieland Severin, Stampfli Michael, Hügi Ryan, Hässig Noël, Michot Etienne, Todorovic Julijan, Christ Janis, Martins Serrano Joel Manuel, Bürgisser Robin, Bleuel Gian Reto, Spina Jannick. – Seon: Hofer David, Coppola Gianluca, Wildi Philipp, Sager Remo, Zeig Fabian, Rezai Ali, Hablützel Yves, Kokontis Matthias, Rahimi Mojtaba, Faqirzade Ahmad, Suter Roger. – Verwarnungen: 35. Matthias Kokontis, 47. Janis Christ, 52. Jannick Spina, 58. Julijan Todorovic, 78. Jan Rossi.

Tabelle: 1. FC Buchs 1 2 Spiele/6 Punkte (4:2). 2. FC Frick 1a 2/4 (9:1), 3. FC Rupperswil 1 2/4 (6:2), 4. FC Küttigen 1 2/4 (5:3), 5. FC Menzo Reinach 2/4 (6:2), 6. HNK Adria Aarau 1/3 (3:2), 7. FC Entfelden 1 2/3 (4:2), 8. FC Beinwil am See 1 2/3 (5:5), 9. FC Lenzburg 2 2/2 (3:3), 10. FC Seon 1 2/2 (3:3), 11. FC Aarburg 1 1/0 (0:8), 12. KF Liria 2/0 (0:7), 13. FC Gontenschwil 2 2/0 (4:7), 14. SC Schöftland 2 2/0 (2:7).

