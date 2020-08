3. LIGA, GRUPPE 1: Kein Sieger beim Auftakt zwischen Seon und Lenzburg

Yves Hablützel traf in der 26. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Till Pfister in der 42. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Seon, drei Gelbe gab es bei Lenzburg.

In der Tabelle steht Seon nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Seon spielt zum nächsten Mal am 22. August gegen FC Küttigen 1 (Platz 4).

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg mit dem drittklassierten Team FC Rupperswil 1 zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1 (1:1) - Zelgli, Seon – Tore: 26. Yves Hablützel 1:0. 42. Till Pfister 1:1. – Seon: Hofer David, Coppola Gianluca, Suter Roger, Wildi Philipp, Zeig Fabian, Rezai Ali, Hablützel Yves, Rahimi Mojtaba, Faqirzade Ahmad, Keller Manuel, Hussaini Said Mortaza. – Lenzburg: Fischer Mischa, Stutz Laszlo, Pfister Till, Gözcü Ibrahim, Garofalo Mattia, Fernandes Figo Daniel, Steiner Tobias, Siegenthaler Dominic, Kohler Philipp, Vale Lucas, Gilbert Andrin. – Verwarnungen: 44. Mojtaba Rahimi, 47. Gianluca Coppola, 52. Daniel Fernandes Figo, 67. Prek Gjidodaj, 70. Mattia Garofalo, 84. Diego Alvarez, 84. Matthias Kokontis.

Alle Spiele der Runde: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1, FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0, FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3, FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8, HNK Adria Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2, FC Entfelden 1 - FC Buchs 1 1:2, SC Schöftland 2 - FC Menzo Reinach 1:5 (am Sonntag).

Tabelle: 1. FC Frick 1a 1 Spiel/3 Punkte. 2. FC Menzo Reinach 1/3, 3. FC Rupperswil 1 1/3, 4. FC Küttigen 1 1/3, 5. HNK Adria Aarau 1/3, 6. FC Buchs 1 1/3, 7. FC Lenzburg 2 1/1, 8. FC Seon 1 1/1, 9. FC Gontenschwil 2 1/0, 10. FC Entfelden 1 1/0, 11. FC Beinwil am See 1 1/0, 12. SC Schöftland 2 1/0, 13. KF Liria 1/0, 14. FC Aarburg 1 1/0.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Weitere Informationen zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.