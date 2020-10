3. LIGA, GRUPPE 1: Jonathan Frey führt Buchs mit drei Toren zum Sieg gegen Adria Aarau

Das Tor von Jonathan Frey in der 15. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Buchs. Nur ein Minute später traf Jonathan Frey erneut, so dass es in der 16. Minute 2:0 für Buchs hiess. Rafael Singy baute in der 30. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0).

Buchs erhöhte in der 68. Minute seine Führung nochmals durch Jonathan Frey weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Suter, der in der 86. Minute die Führung für Buchs auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Buchs sah Di Giusto Leandro (40.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joël Mathys (14.), Khalil Zouaoui (72.) und Michael Suter (86.). Bei Adria Aarau erhielten Franjo Bajo (72.) und Ivan Zeravico (93.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Buchs nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Buchs hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Buchs spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarburg 1 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 3. November (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Adria Aarau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Adria Aarau nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf FC Gontenschwil 2 (Platz 12). Das Spiel findet am 19. März statt (20.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:5 (0:3) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 15. Jonathan Frey 0:1. 16. Jonathan Frey 0:2. 30. Rafael Singy 0:3. 68. Jonathan Frey 0:4. 86. Michael Suter 0:5. – Adria Aarau: Pjanic Anto, Zeravico Ivan, Turcin Albert, Maric Josip, Mujakovic Mirel, Dezsö Szilard, Ancic Franjo, Jukic Gabriel, Neumann Riccardo, Bajo Franjo, Istuk Banic Toni. – Buchs: Blank Pascal, Mathys Joël, Nussbaumer Sven, Singy Rafael, Zouaoui Khalil, Vasic Dalibor, Bächlin Jan, Aebli Luca, Frey Jonathan, Di Giusto Leandro, Afsar Osman. – Verwarnungen: 14. Joël Mathys, 72. Franjo Bajo, 72. Khalil Zouaoui, 86. Michael Suter, 93. Ivan Zeravico – Ausschluss: 40. Di Giusto Leandro.

Tabelle: 1. FC Menzo Reinach 1 12 Spiele/29 Punkte (55:14). 2. FC Frick 1a 13/29 (43:17), 3. FC Entfelden 1 13/27 (40:19), 4. FC Küttigen 1 12/26 (47:19), 5. FC Buchs 1 12/24 (30:22), 6. FC Beinwil am See 1 12/19 (36:20), 7. HNK Adria Aarau 13/19 (23:29), 8. SC Schöftland 2 13/18 (34:26), 9. FC Lenzburg 2 12/15 (28:31), 10. FC Rupperswil 1 13/14 (34:35), 11. FC Seon 1 12/13 (21:26), 12. FC Gontenschwil 2 13/10 (36:61), 13. FC Aarburg 1 10/1 (10:62), 14. KF Liria 12/1 (9:65).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2020 09:45 Uhr.