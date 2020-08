3. LIGA, GRUPPE 1: Frick gewinnt klar gegen Aarburg

Vier seiner Tore schoss Frick in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit. Aarburg blieb ein Torerfolg versagt.

Die Torschützen für Frick waren: Roger Herzog (2 Treffer), Durim Ibrahimi (2 Treffer), Thomas Keller (1 Treffer), Raphael Leuthard (1 Treffer), Meris Habibija (1 Treffer) und Lars Weidmann (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pedro Concalves Mendes von Aarburg erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Frick liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Frick spielt als nächstes gegen das zweitplatzierte Team FC Menzo Reinach. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Nach dem ersten Spiel steht Aarburg auf dem 14. Rang. Mit dem fünftplatzierten HNK Adria Aarau kriegt es Aarburg als nächstes mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 22. August statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8 (0:4) - Längacker, Aarburg – Tore: 6. Roger Herzog 0:1. 20. Roger Herzog 0:2. 31. Meris Habibija 0:3. 39. Durim Ibrahimi 0:4. 54. Durim Ibrahimi 0:5. 60. Raphael Leuthard 0:6. 79. Thomas Keller (Penalty) 0:7.82. Lars Weidmann 0:8. –Aarburg: Onza Emanuele, Canikli Furkan, Condinho Marques André Filipe, Janjic Oliver, Lanz Patrick, Konac Gabriel, Fernandes Teixeira Joel, Cazimovic Liridon, Hasani Bleart, Ozan Ali Sahin, Ahmeti Meriton, – Frick: Herzog Gabriel, Würgler Sven, Schmid Valentin, Weidmann Jan, Meier Manuel, Herzog Roger, Weidmann Lars, Venzin Gian Luca, Leuthard Raphael, Habibija Meris, Ibrahimi Durim, – Verwarnungen: 78. Pedro Concalves Mendes.

Alle Spiele der Runde: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1, FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0, FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3, FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8, HNK Adria Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2, FC Entfelden 1 - FC Buchs 1 1:2, SC Schöftland 2 - FC Menzo Reinach 1:5 (am Sonntag).

Tabelle: 1. FC Frick 1a 1 Spiel/3 Punkte. 2. FC Menzo Reinach 1/3, 3. FC Rupperswil 1 1/3, 4. FC Küttigen 1 1/3, 5. HNK Adria Aarau 1/3, 6. FC Buchs 1 1/3, 7. FC Lenzburg 2 1/1, 8. FC Seon 1 1/1, 9. FC Gontenschwil 2 1/0, 10. FC Entfelden 1 1/0, 11. FC Beinwil am See 1 1/0, 12. SC Schöftland 2 1/0, 13. KF Liria 1/0, 14. FC Aarburg 1 1/0.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

