3. LIGA, GRUPPE 1: Altin Gashi führt Menzo Reinach mit drei Toren zum Sieg gegen Buchs

Buchs ging zunächst in der 5. Minute in Führung, als Rafael Meier zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Oruc Teke aber den Ausgleich für Menzo Reinach. Altin Gashi schoss sein Team in der 41. Minute zur 2:1-Führung.

Der gleiche Altin Gashi war in der 68. Minute auch für das 3:1 verantwortlich. Acht Minuten dauerte es, ehe Altin Gashi erneut erfolgreich war. Er traf in der 76. Minute zum 4:1 für Menzo Reinach.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Menzo Reinach, Avni Hasanramaj (67.) kassierte sie.

Menzo Reinach spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 10 erzielten Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Menzo Reinach von Rang 5 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Menzo Reinach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Menzo Reinach ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Menzo Reinach auswärts mit KF Liria (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (1. September) (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

In der Tabelle verliert Buchs Plätze und zwar von Rang 1 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Buchs hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Buchs wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team FC Frick 1a. Die Partie findet am Dienstag (1. September) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Tabelle (Stand Freitag): 1. FC Menzo Reinach 3 Spiele/7 Punkte (10:3). 2. HNK Adria Aarau 2/6 (6:2), 3. FC Buchs 1 3/6 (5:6), 4. FC Frick 1a 2/4 (9:1), 5. FC Rupperswil 1 2/4 (6:2), 6. FC Küttigen 1 2/4 (5:3), 7. FC Entfelden 1 2/3 (4:2), 8. FC Beinwil am See 1 2/3 (5:5), 9. FC Lenzburg 2 2/2 (3:3), 10. FC Seon 1 2/2 (3:3), 11. KF Liria 2/0 (0:7), 12. FC Gontenschwil 2 2/0 (4:7), 13. FC Aarburg 1 2/0 (0:11), 14. SC Schöftland 2 2/0 (2:7).

Alles Details zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Seite des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.