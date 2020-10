2. LIGA AFV: Wettingen bezwingt Schönenwerd-Niedergösgen – Dennis Miolo als Matchwinner

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Dennis Miolo in der 56. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 2).

Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 4. Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarmenstorf (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Mit der Niederlage rückt Schönenwerd-Niedergösgen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schönenwerd-Niedergösgen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Lenzburg. Die Partie findet am Mittwoch (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Wettingen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:0 (0:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tor: 56. Dennis Miolo 1:0. – Wettingen: Bieli Colin, Markovic Luka, Feta Alnord, Talarico Ivan, Imbrogno Stefano, Lanz Jan, Miolo Dennis, Veliu Albion, Häfeli Daniel, Caforio Davide, Baltazar Jacinto Jair Jorge. – Schönenwerd-Niedergö: Simic Michael, Hügi Jennys, Malundama Raphael, Liloia Luca, Herzog Joshua, Bürge Simon, Lo Priore Fabio, Malundama Stephane, Nünlist Dominik, Hunkeler Jonas, Arnet Jan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 9 Spiele/21 Punkte (24:13). 2. FC Fislisbach 9/17 (20:16), 3. FC Suhr 9/17 (31:17), 4. FC Wettingen 9/17 (21:16), 5. FC Niederwil 9/16 (23:19), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 9/15 (24:16), 7. FC Oftringen 10/15 (21:24), 8. FC Gränichen 10/14 (18:22), 9. FC Kölliken 9/10 (20:24), 10. FC Sarmenstorf 9/9 (18:20), 11. FC Wohlen 2 8/8 (15:15), 12. FC Othmarsingen 9/8 (16:33), 13. FC Rothrist 9/7 (13:18), 14. FC Lenzburg 8/6 (10:18), 15. FC Gontenschwil 8/5 (15:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 17:20 Uhr.

