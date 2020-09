2. LIGA AFV: Suhr mit Unentschieden dank Eigentor von Oftringen

Den Auftakt machte Mirza Lasic, der in der 23. Minute für Suhr zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Oftringen traf Marc Leuppi in der 46. Minute. In der 56. Minute war es an Ahmet Ceker, Suhr 2:1 in Führung zu bringen.

Zum Ausgleich für Oftringen traf David Do Sul Almeida in der 67. Minute. In der 87. Minute war es an Marc Leuppi, Oftringen 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Suhr fiel in der 87. Minute, als Albin Tahiri ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Samet Türkmen (20.) und Ahmet Ceker (92.). Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Raphael Bühler (66.).

Das Unentscheiden bedeutet für Oftringen einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 7.

Es macht damit einen Sprung um drei Plätze.

Oftringen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Oftringen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wettingen (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Das Unentschieden bringt Suhr in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Lenzburg (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (22. September) (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Oftringen - FC Suhr 3:3 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 23. Mirza Lasic 0:1. 46. Marc Leuppi 1:1. 56. Ahmet Ceker 1:2. 67. David Do Sul Almeida 2:2. 87. Marc Leuppi 3:2. 87. Eigentor (Albin Tahiri) 3:3. – Oftringen: Kasanga Daniel, Bühler Raphael, Wälti Pascal, Skopljak Zelimir, Sieber Dominik, Roca Raffaele, Coletta Davide, Röthlisberger Tim, Zilic Nenad, Joksimovic Rade, Leuppi Marc. – Suhr: Stutzer Dominik, Wernli Thomas, Furrer Henrik, Türkmen Samet, Klaus Timo, Ceker Ahmet, Käser Sven, Lasic Mirza, Bektas Davut, Polat Güven, Bayazi Noaim. – Verwarnungen: 20. Samet Türkmen, 66. Raphael Bühler, 92. Ahmet Ceker.

Tabelle: 1. FC Niederwil 7 Spiele/13 Punkte (19:14). 2. FC Mutschellen 6/12 (16:10), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 4. FC Fislisbach 6/10 (12:13), 5. FC Kölliken 6/10 (17:13), 6. FC Suhr 5/8 (21:10), 7. FC Oftringen 7/8 (11:18), 8. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 9. FC Wettingen 4/7 (9:8), 10. FC Gränichen 6/7 (10:16), 11. FC Lenzburg 5/6 (9:10), 12. FC Sarmenstorf 6/6 (11:13), 13. FC Rothrist 7/6 (12:15), 14. FC Othmarsingen 6/5 (12:26), 15. FC Gontenschwil 5/4 (10:11).

