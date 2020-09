2. LIGA AFV: Suhr lässt sich von Rothrist kein Bein stellen

Bereits in der 16. Minute traf Noaim Bayazi zum 1:0. In der 94. Minute sorgte Selim Kul für den Schlusspunkt: Er traf zum 2:0 für Suhr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Suhr erhielten Sven Käser (83.) und Dominik Stutzer (90.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Rothrist.

Suhr weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 3.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet für Suhr die Tabellenführung. Das Team hat nach sieben Spielen 14 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Für Suhr ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Suhr gingen unentschieden aus.

Für Suhr geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (29. September) (20.15 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Für Rothrist ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Rothrist gingen unentschieden aus. Rothrist verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wettingen. Diese Begegnung findet am Dienstag (29. September) statt (20.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Suhr - FC Rothrist 2:0 (1:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 16. Noaim Bayazi 1:0. 94. Selim Kul 2:0. – Suhr: Stutzer Dominik, Wernli Thomas, Furrer Henrik, Desando Loris, Camkiran Yusuf, Polat Güven, Topal Serkan, Lasic Mirza, Ceker Ahmet, Käser Sven, Bayazi Noaim. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Racaj Durim, Sinanovic Emir, Giannoudis Nikos, Olivera Simon, Majic Robert, Kastrati Florim, Falzarano Alessio, Hasanramaj Kastriot, Karaboga Volkan. – Verwarnungen: 83. Sven Käser, 90. Dominik Stutzer.

Tabelle: 1. FC Suhr 7 Spiele/14 Punkte (26:11). 2. FC Wettingen 6/13 (15:10), 3. FC Niederwil 7/13 (19:14), 4. FC Mutschellen 6/12 (16:10), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 6. FC Fislisbach 6/10 (12:13), 7. FC Gränichen 7/10 (12:17), 8. FC Kölliken 7/10 (18:17), 9. FC Oftringen 7/8 (11:18), 10. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 11. FC Lenzburg 6/6 (10:13), 12. FC Sarmenstorf 6/6 (11:13), 13. FC Rothrist 8/6 (12:17), 14. FC Othmarsingen 7/5 (13:28), 15. FC Gontenschwil 6/4 (11:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2020 11:40 Uhr.