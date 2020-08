2. LIGA AFV: Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Fislisbach

Schon früh setzte Schönenwerd-Niedergösgen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 18. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schönenwerd-Niedergösgen noch auf 5:1. Fislisbach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Schönenwerd-Niedergösgen waren: Roman Berner (2 Treffer), Michael Ludäscher (1 Treffer), Fabio Lo Priore (1 Treffer) und Angelo Petralito (1 Treffer). Einziger Torschütze für Fislisbach war: Yannic Frei (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Angelo Petralito (34.) und Stephane Malundama (92.). Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Dominic Zimmermann (69.)

Schönenwerd-Niedergösgen steht mit sechs Punkten auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt Schönenwerd-Niedergösgen zuhause gegen das stark gestartete Team FC Mutschellen aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Fislisbach liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 15. Für Fislisbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sarmenstorf weiter. Die Partie findet am 29. August statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:5 (1:3) - Esp, Fislisbach – Tore: 18. Roman Berner 0:1. 20. Roman Berner 0:2. 36. Angelo Petralito 0:3. 42. Yannic Frei (Penalty) 1:3.46. Michael Ludäscher 1:4. 56. Fabio Lo Priore 1:5. – Fislisbach: Nussbaumer Dominic, Maier Christian, Comas Justin, Bär Silvan, Pfister Raphael, Humitsch Manuel, Frei Yannic, Sartor Tiziano, Hövel Lukas, Meier Patrick, Montalto Massimo. – Schönenwerd-Niedergö: Simic Michael, Hügi Jennys, Huber Samuel, Liloia Fabio, Herzog Joshua, Petralito Angelo, Lo Priore Fabio, Malundama Stephane, Ludäscher Michael, Hunkeler Jonas, Berner Roman. – Verwarnungen: 34. Angelo Petralito, 69. Dominic Zimmermann, 92. Stephane Malundama.

Tabelle: 1. FC Niederwil 2 Spiele/6 Punkte (8:5). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/6 (7:1), 3. FC Mutschellen 2/4 (6:2), 4. FC Rothrist 2/4 (5:4), 5. FC Wettingen 1/3 (5:2), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Gränichen 2/3 (3:5), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 0/0 (0:0), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Oftringen 2/0 (0:6), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Fislisbach 2/0 (3:8).

