2. LIGA AFV: Pflichtsieg für Oftringen gegen Rothrist

Dejan Skopljak eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Oftringen das 1:0 markierte. In der 33. Minute traf Alessio Falzarano für Rothrist zum 1:1-Ausgleich. In der 74. Minute gelang Raffaele Roca der Führungstreffer zum 2:1 für Oftringen. In der 86. Minute sorgte Dejan Skopljak für den Schlusspunkt: Er traf zum 3:1 für Oftringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oftringen erhielten Raffaele Roca (20.) und Dejan Skopljak (76.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rothrist erhielt: Kastriot Hasanramaj (72.)

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 5. Oftringen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oftringen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Für Rothrist ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Rothrist gingen unentschieden aus. Rothrist verlor zudem erstmals zuhause.

Rothrist trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Gontenschwil (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (20. Oktober) statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Oftringen - FC Rothrist 3:1 (1:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 13. Dejan Skopljak 1:0. 33. Alessio Falzarano 1:1. 74. Raffaele Roca 2:1. 86. Dejan Skopljak 3:1. – Oftringen: Kasanga Daniel, Da Silva Rosa Daniel Mauricio, Bühler Raphael, Skopljak Zelimir, Sieber Dominik, Roca Raffaele, Murabito Alessio, Röthlisberger Tim, Joksimovic Rade, Skopljak Dejan, Leuppi Marc. – Rothrist: Vodola Alessandro, Hasanramaj Kastriot, Matic Stefan, Rakovan Michal, Racaj Durim, Kqira Ardijan, Majic Robert, Fernandes Da Silva Samuel, Sinanovic Emir, Karaboga Volkan, Falzarano Alessio. – Verwarnungen: 20. Raffaele Roca, 72. Kastriot Hasanramaj, 76. Dejan Skopljak.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 11 Spiele/24 Punkte (27:17). 2. FC Niederwil 11/22 (28:21), 3. FC Suhr 10/20 (34:18), 4. FC Wettingen 10/20 (23:16), 5. FC Oftringen 11/18 (24:25), 6. FC Fislisbach 9/17 (20:16), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/16 (27:19), 8. FC Wohlen 2 10/14 (20:18), 9. FC Gränichen 12/14 (20:26), 10. FC Sarmenstorf 11/12 (20:23), 11. FC Kölliken 10/10 (22:28), 12. FC Othmarsingen 10/9 (18:35), 13. FC Rothrist 11/8 (16:23), 14. FC Gontenschwil 10/6 (19:23), 15. FC Lenzburg 10/6 (12:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2020 23:22 Uhr.