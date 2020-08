2. LIGA AFV: Penaltytor bringt Mutschellen Unentschieden gegen Rothrist

Mutschellen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 90. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Emir Sinanovic in der 9. Minute. Er traf für Rothrist zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Zum Ausgleich für Mutschellen traf Timon Groth in der 24. Minute. Simon Olivera erzielte in der 39. den Führungstreffer zum 2:1 für Rothrist.

Kurz vor Schluss schaffte Mutschellen noch den Ausgleich, als Fabrice Moser in der 90. Minute erfolgreich war. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothrist sah Michal Rakovan die gelb-rote Karte (38., 77.). Eine gelbe Karte sah Volkan Karaboga (83.). Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Patrick Pfyl (30.), Robin Groth (75.) und Timon Groth (90.).

Mutschellen liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 3. Für Mutschellen geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 2) mit einem Spitzenspiel weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

In der Tabelle steht Rothrist nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (vier Punkte). Rothrist spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wohlen 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Rothrist 2:2 (1:2) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 9. Emir Sinanovic (Penalty) 0:1.24. Timon Groth 1:1. 39. Simon Olivera 1:2. 90. Fabrice Moser (Penalty) 2:2. – Mutschellen: Staubli Samuel, Perruchoud Dylan, Moser Fabrice, Alidemaj Fidan, Brunner Manuel, Furrer Stefan, Pfyl Patrick, Meindl Timon, Pfyl Roger, Stadelmann Nico, Groth Timon. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Rakovan Michal, Sinanovic Emir, Giannoudis Nikos, Popaj Lauret, Majic Robert, Fernandes Da Silva Samuel, Falzarano Alessio, Olivera Simon, Karaboga Volkan. – Verwarnungen: 30. Patrick Pfyl, 38. Michal Rakovan, 75. Robin Groth, 83. Volkan Karaboga, 90. Timon Groth – Ausschluss: 77. Michal Rakovan.

Alle Spiele vom Samstag: FC Kölliken - FC Gontenschwil 2:1, FC Wohlen 2 - FC Oftringen 2:0, FC Niederwil - FC Othmarsingen 5:3, FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:5, FC Mutschellen - FC Rothrist 2:2.

Tabelle: 1. FC Niederwil 2 Spiele/6 Punkte (8:5). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/6 (7:1), 3. FC Mutschellen 2/4 (6:2), 4. FC Rothrist 2/4 (5:4), 5. FC Wettingen 1/3 (5:2), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Gränichen 2/3 (3:5), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 0/0 (0:0), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Oftringen 2/0 (0:6), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Fislisbach 2/0 (3:8).

Alles Details zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Seite des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.