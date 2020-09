2. LIGA AFV: Othmarsingen mit Auswärtssieg bei Gontenschwil

Gontenschwil ging zunächst in Führung, als Peter Bolliger in der 34. Minute traf. Dann glich aber Hajrullah Murati (36.) für Othmarsingen aus. Mark Domgjoni in der 62. Minute und Mark Domgjoni in der 84. Minute brachten Othmarsingen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Gontenschwil noch auf 2:3 heran. Peter Bolliger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Othmarsingen erhielten Manuel Bürgisser (42.), Leandro Russo (88.) und Driton Vrella (91.) eine gelbe Karte. Bei Gontenschwil erhielten Claudio Schüttel (35.), Vojan Cvijanovic (45.) und Kevin Walz (91.) eine gelbe Karte.

Dank dem Sieg liegt Othmarsingen neu über dem Strich. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist ein Sprung um drei Plätze. Othmarsingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oftringen (Platz 8). Diese Begegnung findet am 4. Oktober statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 15. Und damit letzten Platz. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Oftringen kriegt es Gontenschwil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (29. September) statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Othmarsingen 2:3 (1:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 34. Peter Bolliger 1:0. 36. Hajrullah Murati 1:1. 62. Mark Domgjoni 1:2. 84. Mark Domgjoni (Penalty) 1:3.93. Peter Bolliger 2:3. – Gontenschwil: Walz Kevin, Bucher Tobias, Schüttel Claudio, Raffa Stefano, Hug Dominic, Zürcher Sandro, Hirt Simon, Bolliger Dany, Meier Michael, Bolliger Peter, Cvijanovic Vojan. – Othmarsingen: Russo Leandro, Volger Dominic, Bürgisser Manuel, Specker Casey, Kirutharan Naveen, De Sousa Feijo Estany, Pjetri Albert, Murati Hajrullah, Bushaj Kristjan, Balakumar Noah, Specker Jamie. – Verwarnungen: 35. Claudio Schüttel, 42. Manuel Bürgisser, 45. Vojan Cvijanovic, 88. Leandro Russo, 91. Driton Vrella, 91. Kevin Walz.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 7 Spiele/15 Punkte (20:12). 2. FC Suhr 7/14 (26:11), 3. FC Wettingen 7/13 (19:15), 4. FC Fislisbach 7/13 (16:14), 5. FC Niederwil 8/13 (21:18), 6. FC Gränichen 8/13 (16:19), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 8. FC Oftringen 8/11 (16:22), 9. FC Kölliken 8/10 (19:21), 10. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 11. FC Othmarsingen 8/8 (16:30), 12. FC Lenzburg 6/6 (10:13), 13. FC Sarmenstorf 7/6 (13:17), 14. FC Rothrist 8/6 (12:17), 15. FC Gontenschwil 7/4 (13:16).

