2. LIGA AFV: Oftringen verliert gegen Seriensieger Niederwil

In der zweiten Halbzeit erzielte Niederwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen. Oftringen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 25. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Niederwil waren: Joel Rey (2 Treffer), Fabrice Rätz (2 Treffer) und Luca Angst (1 Treffer). Einziger Torschütze für Oftringen war: Dejan Skopljak (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Luca Angst (55.) und Emiliano Di Chiara (88.). Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Nenad Zilic (62.).

Niederwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Niederwil hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Niederwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rothrist (Platz 4). Die Partie findet am Dienstag (1. September) statt (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Oftringen rutscht in der Tabelle von Rang 14 auf 15. Das Team hat null Punkte. Oftringen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Oftringen zuhause und einmal auswärts.

Mit dem siebtplatzierten FC Kölliken kriegt es Oftringen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (2. September) statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Oftringen - FC Niederwil 1:5 (1:2) - Im Feld, Oftringen – Tore: 23. Luca Angst 0:1. 25. Dejan Skopljak 1:1. 39. Joel Rey 1:2. 59. Fabrice Rätz 1:3. 63. Joel Rey 1:4. 67. Fabrice Rätz 1:5. – Oftringen: Tegeltija Nikola, Bühler Raphael, Hunziker Florian, Wälti Pascal, Roca Raffaele, Sieber Dominik, Röthlisberger Tim, Skopljak Dejan, Leuppi Marc, Zilic Nenad, Joksimovic Rade. – Niederwil: Zimmermann Simon, Ambrozzo Dives, Peterhans Raphael, Angst Luca, Schertenleib Rafael, Rey Livio, Wüthrich Damian, Rey Joel, Schwegler Noah, Rätz Fabrice, Habegger Andreas. – Verwarnungen: 55. Luca Angst, 62. Nenad Zilic, 88. Emiliano Di Chiara.

Alle Spiele der Runde: FC Wettingen - FC Lenzburg 1:1, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Mutschellen 2:2, FC Rothrist - FC Wohlen 2 2:2, FC Oftringen - FC Niederwil 1:5, FC Sarmenstorf - FC Fislisbach 2:3

Tabelle: 1. FC Niederwil 3 Spiele/9 Punkte (13:6). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 3/7 (9:3), 3. FC Mutschellen 3/5 (8:4), 4. FC Rothrist 3/5 (7:6), 5. FC Wettingen 2/4 (6:3), 6. FC Wohlen 2 3/4 (5:4), 7. FC Kölliken 1/3 (2:1), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Gränichen 2/3 (3:5), 10. FC Fislisbach 3/3 (6:10), 11. FC Lenzburg 1/1 (1:1), 12. FC Suhr 1/0 (0:1), 13. FC Sarmenstorf 2/0 (2:5), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Oftringen 3/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Seite des AFV.