2. LIGA AFV: Oftringen gewinnt klar gegen Othmarsingen

Das Tor von Rade Joksimovic in der 38. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oftringen. Denis Durakovic sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oftringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dejan Skopljak in der 80. Minute, als er für Oftringen zum 3:0 traf.

Bei Oftringen erhielten Rade Joksimovic (40.), Bozo Milicevic (58.) und Dejan Skopljak (69.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Hajrullah Murati (11.)

Zahlreiche Gegentore sind für Othmarsingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 15).

Oftringen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oftringen zuhause mit FC Rothrist (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Othmarsingen liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 12. Es verliert einen Platz. Für Othmarsingen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Othmarsingen gingen unentschieden aus.

Othmarsingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Rothrist (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 10. Oktober statt (18.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Oftringen 0:3 (0:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 38. Rade Joksimovic 0:1. 53. Denis Durakovic 0:2. 80. Dejan Skopljak 0:3. – Othmarsingen: Russo Leandro, Volger Dominic, Bürgisser Manuel, Zeqiraj Burim, Specker Casey, Murati Hajrullah, Kirutharan Naveen, Pjetri Albert, De Sousa Feijo Estany, Bushaj Kristjan, Specker Jamie. – Oftringen: Kasanga Daniel, Da Silva Rosa Daniel Mauricio, Bühler Raphael, Skopljak Zelimir, Sieber Dominik, Zilic Nenad, Roca Raffaele, Murabito Alessio, Joksimovic Rade, Skopljak Dejan, Leuppi Marc. – Verwarnungen: 11. Hajrullah Murati, 40. Rade Joksimovic, 58. Bozo Milicevic, 69. Dejan Skopljak.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 9 Spiele/21 Punkte (24:13). 2. FC Fislisbach 9/17 (20:16), 3. FC Suhr 9/17 (31:17), 4. FC Wettingen 9/17 (21:16), 5. FC Niederwil 9/16 (23:19), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 9/15 (24:16), 7. FC Oftringen 10/15 (21:24), 8. FC Gränichen 10/14 (18:22), 9. FC Kölliken 9/10 (20:24), 10. FC Sarmenstorf 9/9 (18:20), 11. FC Wohlen 2 8/8 (15:15), 12. FC Othmarsingen 9/8 (16:33), 13. FC Rothrist 9/7 (13:18), 14. FC Lenzburg 8/6 (10:18), 15. FC Gontenschwil 8/5 (15:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 20:53 Uhr.