2. LIGA AFV Lenzburg sorgt bei Niederwil für Überraschung – Niederwil verliert nach drei Siegen Lenzburg hat am Samstag gegen Niederwil die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:1.

Das Skore eröffnete Michel Schär in der 5. Minute. Er traf für Lenzburg zum 1:0. Lenzburg baute seine Führung in der 31. Minute (Fidan Tafa) weiter aus (2:0). Lenzburg erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Robin Wassmer weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Joel Rey in der 88. Minute her, als er für Niederwil auf 1:3 verkürzte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lenzburg. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 12. Lenzburg hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Lenzburg wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Kölliken, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 19. Juni statt (18.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Niederwil erstmals wieder.

Für Niederwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 19. Juni statt (18.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Niederwil - FC Lenzburg 1:3 (0:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 5. Michel Schär 0:1. 31. Fidan Tafa 0:2. 82. Robin Wassmer 0:3. 88. Joel Rey 1:3. – Niederwil: Raphael Ott, Simon Haas, Peter Stauber, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Joel Rey, Noah Schwegler, Fabrice Rätz, Andreas Habegger. – Lenzburg: Stephan Wernli, Michel Schär, Kristian Ndau, Dominic Siegenthaler, Jan Solak, Fabio Sommer, Fabio Kleiner, Nedim Keranovic, Mehmet Chupi, Radovan Radevic, Fidan Tafa. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 26 Spiele/27 Punkte (31:18). 2. FC Wettingen 26/23 (26:20), 3. FC Niederwil 26/22 (29:24), 4. FC Schönenwerd-Niedergösgen 27/22 (39:22), 5. FC Suhr 26/21 (36:21), 6. FC Fislisbach 26/19 (22:20), 7. FC Oftringen 26/18 (25:32), 8. FC Wohlen 2 26/17 (24:22), 9. FC Gränichen 27/17 (28:30), 10. FC Sarmenstorf 26/15 (23:25), 11. FC Kölliken 26/13 (29:38), 12. FC Lenzburg 26/12 (16:23), 13. FC Gontenschwil 26/10 (23:25), 14. FC Othmarsingen 26/9 (21:43), 15. FC Rothrist 26/8 (17:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

