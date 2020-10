2. LIGA AFV: Last-Minute-Goal von Michael Gugelmann bringt Othmarsingen Unentschieden gegen Rothrist

Othmarsingen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 86. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Emir Sinanovic, der in der 13. Minute für Rothrist zum 1:0 traf. Othmarsingen glich in der 50. Minute durch Jamie Specker aus. Samuel Fernandes Da Silva erzielte in der 85. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rothrist. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade ein Minuten später. Für Othmarsingen traf Michael Gugelmann (86.).

Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Emir Sinanovic (46.), Lauret Popaj (79.) und Ardijan Kqira (91.). Bei Othmarsingen erhielten Kristjan Bushaj (67.) und Manuel Bürgisser (93.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Rothrist: Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 13. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Oftringen kriegt es Rothrist im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Das Unentschieden bringt Othmarsingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit neun Punkten auf Rang 11. Othmarsingen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Othmarsingen geht es daheim gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 18. Oktober statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Rothrist - FC Othmarsingen 2:2 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 13. Emir Sinanovic 1:0. 50. Jamie Specker 1:1. 85. Samuel Fernandes Da Silva 2:1. 86. Michael Gugelmann 2:2. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Racaj Durim, Sinanovic Emir, Fernandes Da Silva Samuel, Popaj Lauret, Majic Robert, Rakovan Michal, Dzelili Egzon, Matic Stefan, Hasanramaj Kastriot. – Othmarsingen: Russo Leandro, Volger Dominic, Bürgisser Manuel, Specker Casey, Kirutharan Naveen, Pjetri Albert, De Sousa Feijo Estany, Specker Jamie, Bushaj Kristjan, Balakumar Noah, Ferreira Almeida Simao. – Verwarnungen: 46. Emir Sinanovic, 67. Kristjan Bushaj, 79. Lauret Popaj, 91. Ardijan Kqira, 93. Manuel Bürgisser.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 10 Spiele/24 Punkte (26:14). 2. FC Wettingen 10/20 (23:16), 3. FC Niederwil 10/19 (27:21), 4. FC Fislisbach 9/17 (20:16), 5. FC Suhr 9/17 (31:17), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/16 (27:19), 7. FC Oftringen 10/15 (21:24), 8. FC Gränichen 11/14 (20:25), 9. FC Wohlen 2 9/11 (18:17), 10. FC Kölliken 10/10 (22:28), 11. FC Othmarsingen 10/9 (18:35), 12. FC Sarmenstorf 10/9 (18:22), 13. FC Rothrist 10/8 (15:20), 14. FC Lenzburg 9/6 (11:20), 15. FC Gontenschwil 9/6 (18:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2020 09:12 Uhr.