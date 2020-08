2. LIGA AFV: Kölliken mit Sieg gegen Gontenschwil im Auftaktspiel – Siegtreffer in allerletzter Minute

Der Siegestreffer für Kölliken gelang Goran Antic in der 92. Minute. Davor war es unentschieden gestanden. In der 56. Minute hatte Albert Marku Kölliken in Führung gebracht. Der Ausgleich für Gontenschwil fiel in der 67. Minute durch Vojan Cvijanovic.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gontenschwil sah Michael Meier (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Claudio Schüttel (33.), Vojan Cvijanovic (60.) und Peter Bolliger (85.). Bei Kölliken erhielten Goran Antic (60.) und Gabriell Berisha (90.) eine gelbe Karte.

Nach seinem ersten Spiel steht Kölliken auf dem sechsten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Othmarsingen (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 30. August statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Gontenschwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 14. Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Lenzburg (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 1. September (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Kölliken - FC Gontenschwil 2:1 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 56. Albert Marku 1:0. 67. Vojan Cvijanovic 1:1. 92. Goran Antic (Penalty) 2:1. – Kölliken: Grob Ramon, Wiederkehr Yannik, Berisha Gabriell, Wälty Michael, Mujanovic Armin, Roskovic Kristijan, Kadrijaj Atdhe, Dussin Dario, Polat Güven, Antic Goran, Marku Albert. – Gontenschwil: Walz Kevin, Bucher Tobias, Schüttel Claudio, Hug Dominic, Zürcher Sandro, Bolliger Peter, Orosaj David, Bolliger Dany, Zobrist Lino, Meier Michael, Cvijanovic Vojan. – Verwarnungen: 33. Claudio Schüttel, 60. Vojan Cvijanovic, 60. Goran Antic, 85. Peter Bolliger, 90. Gabriell Berisha – Ausschluss: 89. Michael Meier.

Alle Spiele vom Samstag: FC Kölliken - FC Gontenschwil 2:1, FC Wohlen 2 - FC Oftringen 2:0, FC Niederwil - FC Othmarsingen 5:3, FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:5, FC Mutschellen - FC Rothrist 2:2.

Tabelle: 1. FC Niederwil 2 Spiele/6 Punkte (8:5). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/6 (7:1), 3. FC Mutschellen 2/4 (6:2), 4. FC Rothrist 2/4 (5:4), 5. FC Wettingen 1/3 (5:2), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Gränichen 2/3 (3:5), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 0/0 (0:0), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Oftringen 2/0 (0:6), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Fislisbach 2/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.