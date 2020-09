2. LIGA AFV: Gränichen mit Auswärtserfolg bei Gontenschwil – Matteo Muscia entscheidet Spiel

Gränichen geriet zunächst in Rückstand, als Peter Bolliger in der 5. Minute die Führung für Gontenschwil gelang. In der 7. Minute glich Gränichen jedoch aus und ging in der 76. Minute in Führung. Torschützen waren Ramon Egli und Matteo Muscia.

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Gränichen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Gränichen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sarmenstorf (Platz 12). Das Spiel findet am Samstag (26. September) statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 15. Und damit letzten Platz. Für Gontenschwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Zweimal verlor Gontenschwil zuhause und zweimal auswärts.

Gontenschwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Othmarsingen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (26. September) statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Gränichen 1:2 (1:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 5. Peter Bolliger 1:0. 7. Ramon Egli 1:1. 76. Matteo Muscia 1:2. – Gontenschwil: Schaffner David, Emmenegger Oliver, Schüttel Claudio, Bolliger Dany, Hug Dominic, Zürcher Sandro, Hirt Simon, Zahnd Marc, Bolliger Peter, Cvijanovic Vojan, Meier Michael. – Gränichen: Gecaj Alban, Sinisterra Vente Veimar Andres, Füchslin Dario, Müller Florian, Müller Tobias, Haliti Patriot, Suter Nils, Trost Dominik, Muscia Matteo, Assoussi Khaled, Egli Ramon. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Wettingen 6 Spiele/13 Punkte (15:10). 2. FC Niederwil 7/13 (19:14), 3. FC Mutschellen 6/12 (16:10), 4. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 5. FC Suhr 6/11 (24:11), 6. FC Fislisbach 6/10 (12:13), 7. FC Gränichen 7/10 (12:17), 8. FC Kölliken 7/10 (18:17), 9. FC Oftringen 7/8 (11:18), 10. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 11. FC Lenzburg 6/6 (10:13), 12. FC Sarmenstorf 6/6 (11:13), 13. FC Rothrist 7/6 (12:15), 14. FC Othmarsingen 7/5 (13:28), 15. FC Gontenschwil 6/4 (11:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.09.2020 09:15 Uhr.

Alle Details zur 2. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.