2. LIGA AFV: Fislisbach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Sarmenstorf

Fislisbach ging bis in Minute 42 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Patrick Meier (25.), Ryan Allmann (37.) und Yannic Frei (42.). Sarmenstorf kam noch auf ein Tor heran. Torschützen waren: Alain Schultz (43.) und Philipp Strebel (68.).

Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Fabio Huber (27.), Fabian Burkard (53.) und Alain Schultz (66.). Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Ryan Allmann (39.) und Manuel Humitsch (80.).

Fislisbach steht mit drei Punkten auf Rang 10. Fislisbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Mutschellen. Die Partie findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

In der Tabelle steht Sarmenstorf nach dem dritten Spiel auf Rang 13 (null Punkte). Das nächste Spiel trägt Sarmenstorf in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Mutschellen aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (1. September) (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Fislisbach 2:3 (1:3) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 25. Patrick Meier 0:1. 37. Ryan Allmann 0:2. 42. Yannic Frei 0:3. 43. Alain Schultz 1:3. 68. Philipp Strebel (Penalty) 2:3. – Sarmenstorf: Probst Elias, Burkard Fabian, Strebel Philipp, Wyss Markus, Winkler Fabian, Schmidli Raniero, Stutz Fabian, Dubler Denis, Schultz Alain, Huber Fabio, Stutz Michael. – Fislisbach: Nussbaumer Dominic, Schneider Manuel, Comas Justin, Bär Silvan, Peterhans Remo, Humitsch Manuel, Meier Patrick, Frei Yannic, Hövel Lukas, Maier Christian, Allmann Ryan. – Verwarnungen: 27. Fabio Huber, 39. Ryan Allmann, 53. Fabian Burkard, 66. Alain Schultz, 80. Manuel Humitsch.

Alle Spiele der Runde: FC Wettingen - FC Lenzburg 1:1, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Mutschellen 2:2, FC Rothrist - FC Wohlen 2 2:2, FC Oftringen - FC Niederwil 1:5, FC Sarmenstorf - FC Fislisbach 2:3

Tabelle: 1. FC Niederwil 3 Spiele/9 Punkte (13:6). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 3/7 (9:3), 3. FC Mutschellen 3/5 (8:4), 4. FC Rothrist 3/5 (7:6), 5. FC Wettingen 2/4 (6:3), 6. FC Wohlen 2 3/4 (5:4), 7. FC Kölliken 1/3 (2:1), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Gränichen 2/3 (3:5), 10. FC Fislisbach 3/3 (6:10), 11. FC Lenzburg 1/1 (1:1), 12. FC Suhr 1/0 (0:1), 13. FC Sarmenstorf 2/0 (2:5), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Oftringen 3/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Seite des AFV.