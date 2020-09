2. LIGA AFV: Favoritensieg bei Mutschellen gegen Sarmenstorf – Siegtreffer durch Roger Pfyl

Mutschellen geriet zunächst in Rückstand, als Alain Schultz in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sarmenstorf gelang. In der 15. Minute glich Mutschellen jedoch aus und ging in der 54. Minute in Führung. Torschützen waren Thierry Huber und Roger Pfyl.

Bei Mutschellen erhielten Stefan Furrer (20.), Roger Pfyl (55.) und Nico Stadelmann (60.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Yannick Moser (3.) und Fabian Burkard (25.).

In der Abwehr gehört Mutschellen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Mutschellen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat acht Punkte. Mutschellen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mutschellen auswärts mit FC Fislisbach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (5. September, 17.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Sarmenstorf steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 13). Das Team hat null Punkte. Sarmenstorf hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Sarmenstorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (5. September) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Mutschellen 1:2 (1:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 13. Alain Schultz 1:0. 15. Thierry Huber 1:1. 54. Roger Pfyl 1:2. – Sarmenstorf: Probst Elias, Burkard Fabian, Winkler Fabian, Wyss Markus, Moser Yannick, Lindenmann Pascal, Dubler Denis, Schultz Alain, Schmidli Raniero, Stutz Michael, Huber Fabio. – Mutschellen: Riesen Fabian, Jungen Manuel, Meindl Timon, Alidemaj Fidan, Perruchoud Dylan, Giampa Luca, Huber Thierry, Stadelmann Nico, Furrer Stefan, Pfyl Roger, Groth Timon. – Verwarnungen: 3. Yannick Moser, 20. Stefan Furrer, 25. Fabian Burkard, 55. Roger Pfyl, 60. Nico Stadelmann.

Tabelle: 1. FC Niederwil 4 Spiele/12 Punkte (15:6). 2. FC Mutschellen 4/8 (10:5), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 4/8 (12:6), 4. FC Kölliken 2/6 (8:3), 5. FC Wohlen 2 4/5 (8:7), 6. FC Rothrist 4/5 (7:8), 7. FC Wettingen 3/4 (8:8), 8. FC Suhr 2/3 (5:3), 9. FC Gränichen 2/3 (3:5), 10. FC Fislisbach 3/3 (6:10), 11. FC Othmarsingen 3/3 (7:12), 12. FC Gontenschwil 3/3 (7:7), 13. FC Lenzburg 2/1 (3:5), 14. FC Sarmenstorf 3/0 (3:7), 15. FC Oftringen 3/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

