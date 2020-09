2. LIGA AFV: Erster Saisonsieg für Lenzburg gegen Rothrist – Später Siegtreffer

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Volkan Karaboga in der 2. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rothrist gelang. In der 38. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Michel Schär und Besart Vrella.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Lenzburg sah Besart Vrella (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Lenzburg weitere vier gelbe Karten. Bei Rothrist erhielten Kastriot Hasanramaj (48.) und Robert Majic (59.) eine gelbe Karte.

Dank dem Sieg liegt Lenzburg neu über dem Strich. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 11. Das ist ein Sprung um drei Plätze. (Neu am Tabellenende liegt FC Gontenschwil.) lenzburg hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Suhr (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (22. September) (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage findet sich Rothrist unter dem Strich wieder. Sechs Punkte bedeuten Rang 13. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Suhr kriegt es Rothrist als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Rothrist - FC Lenzburg 1:2 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 2. Volkan Karaboga 1:0. 38. Michel Schär 1:1. 81. Besart Vrella 1:2. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Ravlic Marko, Sinanovic Emir, Giannoudis Nikos, Popaj Lauret, Majic Robert, Kastrati Florim, Falzarano Alessio, Hasanramaj Kastriot, Karaboga Volkan. – Lenzburg: Koch Ramon, Kleiner Fabio, Hasanramaj Burim, Schär Michel, Gisler Dominik, Ndau Kristian, Keranovic Nedim, Gashi Ardit, Radevic Radovan, Etter Andreas, Thaqaj Shqiprim. – Verwarnungen: 48. Kastriot Hasanramaj, 59. Robert Majic, 59. Shqiprim Thaqaj, 75. Kristian Ndau, 79. Radovan Radevic, 89. Besart Vrella – Ausschluss: 93. Besart Vrella.

Tabelle: 1. FC Niederwil 7 Spiele/13 Punkte (19:14). 2. FC Mutschellen 6/12 (16:10), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 4. FC Fislisbach 6/10 (12:13), 5. FC Kölliken 6/10 (17:13), 6. FC Suhr 5/8 (21:10), 7. FC Oftringen 7/8 (11:18), 8. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 9. FC Wettingen 4/7 (9:8), 10. FC Gränichen 6/7 (10:16), 11. FC Lenzburg 5/6 (9:10), 12. FC Sarmenstorf 6/6 (11:13), 13. FC Rothrist 7/6 (12:15), 14. FC Othmarsingen 6/5 (12:26), 15. FC Gontenschwil 5/4 (10:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2020 05:25 Uhr.

Alle Details zur 2. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.