2. LIGA AFV: Boris Dabic rettet Wettingen einen Punkt gegen Lenzburg

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Wettingen das erste Tor der Partie gelang. Shqiprim Thaqaj traf in der 83. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Boris Dabic traf in der 93. Minute für Lenzburg zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Radovan Radevic von Lenzburg erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Wettingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 4. Für Wettingen geht es auswärts gegen FC Suhr weiter. Das Spiel findet am Dienstag (1. September) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gontenschwil. Die Partie findet am Dienstag (1. September) statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Wettingen - FC Lenzburg 1:1 (0:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 83. Shqiprim Thaqaj 0:1. 93. Boris Dabic 1:1. – Wettingen: Heiniger Roman, Agtas Kaan, Feta Alnord, Iuliano Emanuel, Markovic Luka, Dabic Boris, Sinani Hakan, Miolo Dennis, Dulaku Arigon, Caforio Davide, Baltazar Jacinto Jair Jorge. – Lenzburg: Wernli Stephan, Kleiner Fabio, Ndau Kristian, Schär Michel, Vrella Besart, Etter Andreas, Gashi Ardit, Gisler Dominik, Thaqaj Shqiprim, Siegenthaler Dominic, Radevic Radovan. – Verwarnungen: 80. Radovan Radevic.

Tabelle: 1. FC Schönenwerd-Niedergösgen 3 Spiele/7 Punkte (9:3). 2. FC Niederwil 2/6 (8:5), 3. FC Mutschellen 3/5 (8:4), 4. FC Wettingen 2/4 (6:3), 5. FC Rothrist 2/4 (5:4), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 8. FC Gränichen 2/3 (3:5), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 1/1 (1:1), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Fislisbach 2/0 (3:8), 14. FC Oftringen 2/0 (0:6), 15. FC Gontenschwil 2/0 (3:5).

