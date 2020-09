2. LIGA AFV: Atdhe Kadrijaj rettet Kölliken einen Punkt gegen Rothrist

Kölliken war zweimal in Führung. Rothrist lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kölliken in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Rothrist in der 74. Minute durch Michal Rakovan 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Kölliken zum 3:3 fiel spät durch Atdhe Kadrijaj. Er war in der 93. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothrist sah Michal Rakovan (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Fernandes Da Silva (81.) und Michal Rakovan (88.). Bei Kölliken erhielten Gabriell Berisha (25.), Goran Antic (38.) und Manuel Peter (62.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Rothrist einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 7. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rothrist geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gränichen (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

In der Tabelle verliert Kölliken Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen. Die Partie findet am 12. September statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Rothrist - FC Kölliken 3:3 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 30. Albert Marku 0:1. 45. Alessio Falzarano 1:1. 59. Severin Dätwyler 1:2. 67. Volkan Karaboga 2:2. 74. Michal Rakovan 3:2. 93. Atdhe Kadrijaj 3:3. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Racaj Durim, Sinanovic Emir, Fernandes Da Silva Samuel, Olivera Simon, Majic Robert, Rakovan Michal, Falzarano Alessio, Hasanramaj Kastriot, Karaboga Volkan. – Kölliken: Kryeziu Dardan, Böni Fabian, Berisha Gabriell, Dätwyler Nico, Wälty Michael, Tishuki Arton, Mohammed Akrem, Kadrijaj Atdhe, Roskovic Kristijan, Antic Goran, Marku Albert. – Verwarnungen: 25. Gabriell Berisha, 38. Goran Antic, 62. Manuel Peter, 81. Samuel Fernandes Da Silva, 88. Michal Rakovan – Ausschluss: 93. Michal Rakovan.

Tabelle: 1. FC Niederwil 5 Spiele/13 Punkte (17:8). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/9 (14:8), 3. FC Mutschellen 5/9 (12:7), 4. FC Wohlen 2 5/8 (11:7), 5. FC Kölliken 4/7 (11:7), 6. FC Oftringen 5/6 (6:13), 7. FC Rothrist 5/6 (10:11), 8. FC Suhr 3/4 (8:6), 9. FC Wettingen 3/4 (8:8), 10. FC Fislisbach 4/4 (8:12), 11. FC Gränichen 4/4 (7:11), 12. FC Othmarsingen 4/4 (9:14), 13. FC Gontenschwil 4/4 (10:10), 14. FC Lenzburg 2/1 (3:5), 15. FC Sarmenstorf 4/0 (3:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2020 22:52 Uhr.