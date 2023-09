Spanien «Ich wurde einfach nicht respektiert»: Spanische Spielerin Hermoso zeigt Rubiales nach Kuss-Skandal an Im Zuge des Kuss-Skandals hat die spanische Fussball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso Anzeige gegen den suspendierten Verbandschef Luis Rubiales gestellt.

Nach dem Kuss-Skandal von Luis Rubiales zeigt die spanische Spielerin Jennifer Hermose den Verbandschef an. Quique Garcia/EPA

Die Luft für Luis Rubiales wird immer dünner, nun ermitteln die Behörden auf Hochtouren: Im Zuge des Kuss-Skandals setzt sich Fussball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso mit rechtlichen Mitteln gegen den umstrittenen spanischen Verbandschef zur Wehr. Nach dem übergriffigen Verhalten beim WM-Finale stellte die Nationalspielerin Anzeige, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Die Strafverfolgung werde nun «so schnell wie möglich» eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft des Nationalen Gerichtshofs in Spanien hatte Ende August eine Voruntersuchung gegen den inzwischen suspendierten Rubiales wegen mutmasslicher sexueller Nötigung eingeleitet. Hermoso waren daraufhin 15 Tage eingeräumt worden, um «über ihre Rechte als Opfer eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs informiert zu werden» und gegebenenfalls «Anzeige zu erstatten», wie die Behörde mitteilte.

Weltweite Entrüstung

Die Anzeige, die am Dienstag eingereicht wurde, ist entscheidend für den Fortgang des Verfahrens. Diese war eine Voraussetzung dafür, damit die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Rubiales erheben konnte. Seit einer kürzlich erfolgten Reform des spanischen Strafgesetzbuches kann ein nicht einvernehmlicher Kuss als sexueller Übergriff betrachtet werden.

Rubiales hatte Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Endspielsieg übergriffig auf den Mund geküsst. Der Fall löste weltweit einen Sturm der Entrüstung aus. Der Weltverband FIFA sperrte Rubiales vorläufig für 90 Tage. Auch das nationale Sportverwaltungsgericht TAD beschäftigt sich mit dem Vorfall und stimmte jüngst einer Untersuchung aufgrund eines «schweren Fehlverhaltens» zu. Einen freiwilligen Rücktritt als Verbandschef verweigerte Rubiales.

Er will auch nach dem Kuss-Skandal nicht zurücktreten: der Verbandschef Luis Rubiales. Eidan Rubio/EPA

Der 46-Jährige, der auch als Vize im Exekutivkomitee der Europäischen Fussball-Union (UEFA) sitzt, wies die Schuld von sich, sprach von einem «einvernehmlichen Kuss» und holte zu einem Rundumschlag gegen seine Kritiker aus. Hermoso betonte jedoch, sie habe sich «verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe. Ich wurde einfach nicht respektiert.»

Enormen Schaden für spanischen Fussball

Der Verband kündigte in dieser Woche an, in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Massnahmen ergreifen zu wollen, «um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben», hiess es in einer Mitteilung. Rubiales’ Verhalten spiegele nicht die Werte der spanischen Gesellschaft wider, er habe dieser und dem spanischen Fussball «enormen Schaden» zugefügt. Welche Folgen der Kuss-Skandal konkret haben könnte, blieb unklar.

Demonstrantinnen und Demonstranten zeigten Rubiales die Rote Karte. Bild: Emilio Morenatti/AP

Am Dienstag musste jedoch Nationaltrainer Jorge Vilda gehen - und zeigte nur einen Tag später Unverständnis für die Entscheidung. «Ich habe 100 Prozent gegeben und ich verstehe es nicht. Ich denke nicht, dass meine Entlassung verdient war», sagte der 42-Jährige dem Radiosender Cadena Ser. Er sei «zu Unrecht» entlassen worden.

Der Ex-Coach galt bereits vor dem WM-Titelgewinn in Australien und Neuseeland als umstritten sowie als enger Verbündeter von Rubiales. 15 Spielerinnen waren im September 2022 gegen Vilda in den Streik getreten, um gegen die Methoden des Trainers zu protestieren. Der Verband hielt zunächst dennoch an ihm fest.

Der Trainer Jorge Vilda (links) musste bereits gehen und betonte, dass Hermoso eine schwere Zeit durchmache. Alessandra Tarantino/AP

Zudem betonte er, dass Hermoso leide. Er habe zuletzt nicht mit ihr gesprochen, er wisse aber, «dass sie eine schwere Zeit durchmacht, ich weiss, dass ihre Familie eine schwere Zeit durchmacht», sagte Vilda, «und ich weiss, dass sie darauf wartet, dass das alles vorbei ist.» (sid)