Beim ohnehin nicht sonderlich stilsicheren Aussenseiter hinterliess der Aussetzer des ungenügenden Bundesliga-Professionals tiefe Furchen. 118 Sekunden später erhöhte Fabian Frei mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0. Unmittelbar vor der Pause zelebrierten die Schweizer ihre teilweise krasse Überlegenheit ein nächstes Mal. Drei, vier Ballkontakte genügten, den rat- und mittellosen Kontrahenten auszumanövrieren. Steven Zuber, auch er ein Mann aus dem erweiterten Kader Petkovis, sorgte nach 43 Minuten für diskussionslose Verhältnisse.

Richtig taktiert

Immer und immer wieder hatten die Schweizer in der Woche der internationalen Matchbälle betont, die Pflicht gegen Ungarn würde keinesfalls vom finalen Highlight gegen den Europameister überschattet. Und doch formierte Petkovic seine Equipe im Kontext mit der Partie in Lissabon um; er verzichtete nach dem Ausfall von Valon Behrami auf drei weitere Akteure vom Stamm - den mit einer Gelben Karte vorbelasteten Verteidiger Rodriguez, Flügel Mehmedi und Spielmacher Dzemaili gewährte er eine Auszeit.

Petkovic taktierte in seiner über dreijährigen Erfolgsära abermals richtig. Der Verzicht auf den Erfahrungsschatz von 160 Länderspielen war nicht zu spüren. Seine Massnahmen waren nicht riskant, sondern einzig und allein der Nachweis, auch der zweiten Reihe vollumfänglich zu vertrauen. Die aufgerückten Akteure fügten sich nahtlos in das seit Jahren stabile Gefüge ein. "Sie wussten sofort, was zu tun ist", kommentierte Behrami nach der ersten "perfekten Halbzeit" in einem TV-Interview.

Keiner fiel ab an einem Abend, an denen die Einheimischen demonstrierten, weshalb sie inzwischen in allen relevanten Rankings zur Elite Europas zählen, derweil Ungarn praktisch nur Fehler produzierte. Xhaka war mit Pässen und seinem kursweisenden Tor der Chef-Stratege, der zusammen mit Captain Stephan Lichtsteiner alle Co-Equipiers zur erhofften Gala. Der Brustumfang wird grösser und grösser.

Lesen sie hier das Spiel im Liveticker nach: