Hafner/Rebsamen konnten sich am zweiten Wettkampftag nicht mehr verbessern. Auf die achtplatzierten Britinnen Mica McNeill/Mica Moore büsste das Schweizer Duo 23 Hundertstel ein. Eine Olympia-Bestleistung war es für die zwischenzeitlich zurückgetretene Hafner nach den Rängen 10 (2006 in Turin) und 12 (2010 in Vancouver) dennoch.

Deutschland triumphiert

Im Kampf um Olympia-Gold entwickelte sich im Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang ein wahrer Hundertstel-Krimi. Am Ende setzte sich dank einem starken Finish überraschend die deutsche Europameisterin Mariama Jamanka vor der routinierten Amerikanerin Elana Meyers Taylor durch. Sieben Hundertstel trennten die zweifache Weltmeisterin von der gebürtigen Berlinerin, die noch nie ein Weltcuprennen gewonnen konnte. Bronze ging an die Kanadierin Kaillie Humphries, die Olympiasiegerin von 2010 und 2014.