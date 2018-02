Als Zehnte nach dem halben Pensum musste die 30-jährige St. Gallerin am zweiten Wettkampftag noch eine Konkurrentin an sich vorbeiziehen lassen und wurde letztlich Elfte. Bei ihrem Olympia-Debüt vor vier Jahren in Sotschi hatte Gilardoni den 18. Rang unter 20 Teilnehmerinnen erreicht.

Die Olympiasiegerin kommt wie 2010 und 2014 aus Grossbritannien. Elizabeth Yarnold sicherte sich im Alpensia Sliding Centre dank der Bestzeit im 4. Lauf wie in Sotschi Gold. Die deutsche Topfavoritin Jacqueline Lölling, Erste nach zwei Durchgängen, musste sich mit Silber begnügen. Bronze ging an Laura Deas und damit ebenfalls nach Grossbritannien.