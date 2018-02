Sowohl Olympia-Debütant Dimitri Isler (11.) wie auch Mischa Gasser (12.), 2014 in Sotschi 18. geworden, standen ihren Sprung nicht sauber und klassierten sich am Ende des Zwölfer-Finalfeldes. Die beiden hatten sich am Samstag etwas überraschend für den Final der besten zwölf qualifiziert.