Der 31-jährigen Tessinerin gelang in der zweiten Qualifikation zwar ein besserer Run als zwei Tage zuvor, dennoch verpasste sie den erforderlichen Platz in den ersten zehn ganz knapp. Mit 69,02 Punkten klassierte sich Scanzio als Elfte - 0,34 Punkte fehlten ihr zur unmittelbar vor ihr platzierten Australierin Madii Himbury.

Damit endete die vierte Olympia-Teilnahme für Scanzio mit einer Enttäuschung. 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi startete die WM-Dritte von 2007 jeweils für Italien und belegte die Plätze 9, 10 und 11.

Der Final der Top 20 findet am Sonntagnachmittag Schweizer Zeit ab 13.00 Uhr statt.