Die Delegierten des nationalen Hochschulsport-Verbands haben am Donnerstag anlässlich der ordentlichen Delegiertenversammlung Mike Kurt einstimmig zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. Der ehemalige Kanufahrer und Gründungsmitglied von «I believe in You» aus Solothurn folgt auf seinen Swiss Olympic-Exekutivrats-Kollegen Andreas Csonka, der nach zehn Jahren als Präsident abtritt. «Die heutige Wahl ist für mich eine grosse Ehre», wird Kurt in einer Medienmitteilung zitiert. Er freue sich auf die anstehenden Aufgaben und danke seinem Vorgänger Andreas Csonka «für die ausgezeichnete Arbeit in den vergangenen Jahren».

Für diese Arbeit und sein Engagement für den Schweizer Hochschulsport wurde Andreas Csonka die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Er ist überzeugt, dass mit Mike Kurt der ideale Nachfolger gefunden werden konnte. Auch der Zeitpunkt für den Wechsel sei genau richtig: «Wir konnten in den letzten Jahren viele langfristige Ziele erreichen: Wir haben die Winteruniversiade in die Schweiz geholt, das Projekt ‚Spitzensport und Studium‘ hat in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic Programmstatus erreicht und nicht zuletzt wurden die Verbandsstrukturen überarbeitet. Dies und die zu packenden anstehenden Chancen sind die richtige Basis, um auch einen Generationenwechsel in der Führung zu vollziehen.»

Swiss Students Sport Award für Kora und Wuffli

An der Delegiertenversammlung wurden auch die Swiss Students Sport Awards 2017 vergeben. Die mit 1500 Franken dotierte Auszeichnung wurde je an eine Sommer- und eine Wintersportlerin vergeben. Die Leichtathletin Salomé Kora von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen wurde für ihre ausgezeichneten Leistungen an der Sommeruniversiade in Taipeh geehrt. Die Athletin des LC Brühl gewann mit ihren Teamkolleginnen Cornelia Halbheer, Aila del Ponte und Selina von Jackowski Gold in der Staffel und Bronze über 100 Meter.

Die ETH-Studentin Miriam Wuffli sicherte sich nach langer Verletzungspause sensationell Silber an der Winteruniversiade in Almaty im Snowboardcross und sorgte damit für ein grosses Highlight zum Karrierenende. Als Trainerin der Boarding Association Switzerland East (BASE) gibt die 27-Jährige ihr Können nun an den Nachwuchs der Region Nord-Ost weiter. (mgt)