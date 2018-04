10 Verteidiger, 15 Stürmer

So bitter die Finalniederlage war, so intensiv werden auch die nächsten 10 bis 14 Tage werden. So stehen einige Gespräche an, in denen mitunter einschneidende Kaderentscheidungen zu fällen sind.

«Wir möchten eine saubere, ruhige, professionelle und sachliche Saisonanalyse machen», so Rötheli weiter. Dabei würde jeder Spieler unter die Lupe genommen – auch jene, die weiterhin beim EHC Olten unter Vertrag stünden.

Wie lange diese Analyse konkret dauert, ist noch nicht abschätzbar. Aber: «Wir möchten in den nächsten Tagen natürlich vorankommen. Auch die Spieler wollen Gewissheit haben. Wir möchten spätestens in zwei bis drei Wochen Nägel eingeschlagen haben», so Geschäftsführer Rötheli.

Klar ist bis heute: Das Gros der Mannschaft steht, 17 Spieler dieser Saison

(ohne Zuzüge) haben fortlaufende Verträge (siehe Box unten). «Vieles steht und fällt mit unserem Budget für die kommende Saison. Erlauben es die Zahlen, möchten wir mit 10 Verteidigern und 15 Stürmern in die Saison starten. Und dabei sind die Jungen, die ebenfalls eine grosse Rolle spielen sollen, nicht einberechnet», lässt Rötheli durchblicken.

Das bedeutet konkret: Der EHC Olten, Ausgabe 18/19, soll in der Breite noch stärker besetzt sein, als das in dieser Saison der Fall war. «Man hat gerade im Playoff-Final gesehen, dass wir nicht über die genügende Breite verfügen, um bis nach ganz oben zu kommen. Fällt zum Beispiel ein Truttmann aus, macht sich das in der Qualität der Mannschaft umgehend bemerkbar», so Rötheli. Sind also die Pläne umsetzbar, wären noch drei Plätze in der Verteidigung sowie deren vier in der Offensive vakant.

3 Ausländer? – und welche?

In diesen Kaderplätzen müssten demnach auch die Söldner, die natürlich ebenso ein grosses Thema sind, Unterschlupf finden.

Interessant: Je nach Saisonbudget planen die EHCO-Verantwortlichen die komplette Saison mit drei Ausländern zu bestreiten, wovon dann jeweils zwei zum Einsatz kommen.

Ob einer der drei Ausländer – McClement, Sharp oder Ihnacak – dabei eine Rolle spielen wird, ist noch unklar. Rötheli meint dazu lediglich: «Wir brauchen Ausländer, die Spielmacher-Qualitäten haben und ausgewiesene Goalgetter sind», so Rötheli.

Er bestätigt, dass der EHCO starkes Interesse an Thurgaus Topskorer Jaedon Descheneau bekundete. Der Kanadier lag aber, insbesondere im Hinblick auf sein grosses Ziel NHL, grossen Wert auf seinen Lebenslauf und entschied sich für einen Wechsel zur Düsseldorfer EG in die deutsche Topliga DEL. «Der Ausländermarkt hat seine eigenen Gesetze. Die Suche nach geeigneten Ausländern ist nicht einfach», weiss Rötheli.

Vakanter Trainerposten

Vakanter Trainerposten

Um all diese Fragen beantworten zu können, braucht es bestenfalls zuerst eine Klärung des grössten offenen Dossiers: Wer soll in der kommenden Saison – am besten ab dem ersten Sommertrainingstag (!) – Trainer des EHC Olten sein? So ist nämlich nicht nur entscheidend, welche Arbeit der Trainer an der Bande leistet, sondern auch im Büro.

Denn in der EHCO-Sportkommission, welche über die Zusammenstellung des Kaders entscheidet, haben nebst zwei Verwaltungsräten, Geschäftsführer (und Sportchef a.i.) Peter Rötheli sowie Medienchef Pierre Hagmann auch der Trainerstaff um den Headcoach, Assistenzcoach und Athletikcoach Einsitz als gewichtige Entscheidungsträger.

Und diese Sportkommission kann bei Bedarf auch auf ein erweitertes namhaftes Netzwerk mit fachkundigem Hockeywissen zählen, das im Hintergrund beratend und mitentscheidend sein kann. Gleichzeitig wird es auch Gespräche geben bezüglich eines möglichen neuen Sportchefs.

So oder so: Trainer Chris Bartolone hat in den Playoffs eine überaus starke Visitenkarte abgegeben. Er hat es geschafft, innert kürzester Zeit Einzelkämpfer zu einer Playoff-Einheit zu formen.