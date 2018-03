Kampf statt Schönspielerei – das dürfte auch im Playoff-Final den Unterschied ausmachen. Der Respekt vor dem EHCO ist in Rapperswil gross: «Olten hat sehr gute Torhüter und vier Sturmlinien, die in anderen Mannschaften zweifellos die Toplinien wären. Olten hat offensive Power, die sehr schwer zu verteidigen sein wird. Und ihr Powerplay ist überragend. Wir müssen deshalb disziplinierter auftreten als bisher. Sonst wird es eine sehr kurze Serie geben», so Tomlinson.

Playoff-Final zum Dritten

Dabei spricht im Umfeld der Lakers kaum jemand über Olten, vielmehr ist das Aufstiegsziel omnipräsent, nur die Ligaqualifikation gegen Kloten oder Ambri zählt. Das Thema ist derart dominant, dass man auf der Geschäftsstelle vorgriff und etwas voreilig ein Ticket-Angebot der allfälligen Spiele gegen den taumelnden National-League-Vertreter lancierte.

In den Gesprächen mit den Spielern kommt aber heraus, dass im Team der Swiss-League-Final nicht bloss als Etappenziel angesehen werden soll. «Der EHC Olten hatte einen guten Saisonstart, geriert dann in eine Baisse, aus der sie nun beeindruckend herausgefunden haben. Olten gehört zu den grossen Teams dieser Liga. Ich erwarte eine sehr enge Serie», warnt Captain Antonio Rizzello, dem ganz offensichtlich das Auf und Ab des EHCO nicht entging.