So schnell kann es gehen: Im vergangenen Frühling räumte Simon Rytz seinen Garderobenkasten in der Bieler Tissot-Arena und zügelte zum EHC Olten. Ein paar Monate später steht er seinen ehemaligen Teamkollegen und Freunden schon wieder gegenüber, wenn der EHCO am Sonntag (16 Uhr) den EHC Biel zum Cup-Knaller im Kleinholz empfängt.

«Natürlich ist es für mich ein spezielles Spiel», sagt Rytz, fügt aber an, dass «es letztlich trotz allem ganz einfach ein normaler Match sein wird. Zumal ich ja keinerlei schlechte Gefühle gegenüber dem EHC Biel hege.»

Ein klein wenig Wehmut

Auch wenn er es nie sagen würde, so kommt beim Duell gegen seinen alten Arbeitgeber vermutlich trotzdem doch ein klein wenig Wehmut auf bei Simon Rytz. Dass er seinen Traum, in der NLA Goalie zu sein zugunsten eines «Abstiegs» in die NLB begraben hat, hat eben doch mit dem EHC Biel zu tun. Und daran ist hauptsächlich Jonas Hiller schuld.